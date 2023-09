Det er erklært unntakstilstand på Lampedusa. Øya som vanligvis har 6600 innbyggere har doblet befolkningen de siste dagene. Flere tusen flyktninger og migranter har ankommet sjøveien på under en uke.

Menneskene som kommer er traumatiserte og utmattet. De trenger mat, tak over hodet og medisinsk hjelp. Det sier Matthew Saltmarsh, som er talsperson for FNs høykommissær for flyktninger.

– Det haster med å flytte folk fra øya, fordi ressursene og kapasiteten her er så begrenset, sa Saltmarsh, ifølge Reuters.

8500 migranter og flyktninger har ankommet Lampedusa på få dager. Foto: ALESSANDRO SERRANO / AFP

Ti punkter

Italias statsminister, Giorgia Meloni, besøkte søndag øya. Med seg hadde hun EU-president Ursula von der Leyen. Meloni ba EU om å ta ansvar for å løse situasjonen.

– Den eneste måten å håndtere problemene for alvor, er å stanse de ulovlige reisene, sa hun.

Italia tar mot svært mange migranter og flyktninger som vil inn i Europa. Omtrent 127.000 har ankommet landet hittil i år, ifølge nyhetsbyrået Ansa. Det er omtrent dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Ursula von der Leyen (til venstre) og Giorgia Meloni (til høyre) besøkte sammen mottakssenteret for migranter på Lampedusa. Foto: YARA NARDI / Reuters

Von der Leyen presenterte EUs plan med ti punkter.

– Vi skal bestemme hvem som kommer til EU, og under hvilke omstendigheter, ikke menneskesmuglerne, sa EU-presidenten.

Blant grepene hun la frem, er opptrapping av overvåking til sjøs og fra luften, for å få bukt med alle migrantpasseringer i Middelhavet. EU vil også jobbe for raskere returer av migranter som får avslag på asyl. I tillegg vil hun ha flere lovlige måter flyktninger kan komme seg til Europa på.

– Uregulert immigrasjon er en europeisk utfordring som trenger et europeisk svar, la hun til.

Fraktes bort

Båtene som har ankommet Lampedusa kommer fra Tunisia, ifølge AP. Flyktningene og migrantene har ankommet med båter som knapt nok skal være sjødyktige.

Siden Lampedusa er nærmere Nord-Afrika enn det europeiske fastlandet, har øya blitt et populært mål for menneskesmuglere, skriver AP. En grunn til at så mange båter har ankommet nå, skal være at været har vært bra.

Til vanlig er det lagt til rette for at Lampedusa kan ta imot 400 flyktninger til enhver tid. Nå har italienske myndigheter startet med å frakte flyktningene og migrantene til Sicilia og fastlandet.

Skipet «Galaxy» er blant skipene som er hentet inn for å frakte migranter fra Lampedusa til Sicilia. Foto: ALESSANDRO SERRANO / AFP

Lokale demonstranter hadde møtte opp under Meloni og von der Leyens besøk på Lampedusa, ifølge Reuters.

Meloni sa til demonstrantene at den italienske regjeringen jobber for å få på plass løsninger. Det inkluderer 500 millioner euro i bistand til Lampedusa.

– Vi gjør vårt beste, sa Meloni.

Meloni, som har vært statsminister i snart ett år, gikk til valg på å få kontroll over illegale innvandrere.