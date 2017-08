IT-problemer rammet danske sykehus

Den danske tabloidavisen Ekstra Bladet omtaler nettverksfeilen som «gigantisk», og skriver at den førte til store problemer i Region Hovedstad.

Ifølge avisen rammer feilen både mailsystemer og det omfattende IT-systemet som brukes av danske sykehus.

– Det er snakk om at nettet har brutt sammen. Dette rammer «Sundhedsplatformen», men det omfatter også eksempelvis mailsystemer, men akkurat nå mangler vi oversikt over omfanget, sa Annette Precht-Sparre, sjefkonsulent ved pressevakten til Region Hovedstaden til Ekstra Bladet fredag morgen.

Ifølge avisa rammer feilen blant annet deler av Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og flere andre sykehus.

– Hvis det pågår lenge, kan det bli nødvendig å avlyse operasjoner, sier hun til avisa.

– Penn og papir

Svend G. Hartling, konserndirektør for Region Hovedstaden, sier feilen rammer hele IT-strukturen, og ikke er direkte knyttet til Sundhetsplatformen. Ifølge konserndirektøren skapte feilen problemer for sykehusenes 39.400 medarbeidere i Region Hovedstaden.

– Det er en stor belastning for vårt personale. Pasientene skal nok få behandling, fordi man har innført en nødprosedyre, der man arbeider med papir i stedet for IT, sier han.

Hartling avviser at feilen skyldes et ondartet hackerangrep, men sier det trolig er snakk om en feil i en nettverkskomponent. Danske Computerworld erfarer at pasienter som kom til Hvidovre Hospital for å ta blodprøve fredag morgen, ble hjem med uforrettet sak.

I en oppdatering på Twitter like før klokken halv ti skrev Region Hovedstaden at feilen var funnet, og er under utbedring. Halv elleve meldes at det feilen er utbedret og at IT-systemene igjen fungerer som normalt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.