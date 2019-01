Issmeltingen på Grønland er firedoblet på ti år

Tenk deg at 428 gedigne kjempe-isterninger på én ganger én ganger én kilometer forsvant i løpet av ett år, melder Danmarks Radio. Ti år tidligere smeltet årlig 111 slike tenkte isterninger.

I motsetning til hva man har sett tidligere er det også isen sørvest på øya som smelter, forklarer Shfaqat Abbas Khan fra forskningsinstituttet DTU Space til den danske kringkasteren.

Innlandsisen på Grønland smelter mer om sommeren enn den vokser om vinteren. Foto: GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

– Må observeres over tid

Undersøkelsen viser også at akselereringen stanset i en periode på 12–18 måneder fra midten av 2013. Årsaken til det skal ha vært et værfenomen som kalles Nordatlantisk Oscillation som fører til at strømninger i atmosfæren skifter. Konsekvensen ble at det i en kortere periode ble kaldere på Grønland.

– Det viser at man er nødt til å observere klimaforandringer over ganske lang tid, sier Sebastian Mernild fra Nansensenteret i Norge til DR. Han forsker i klimaendringenes betydning for blant annet innlandsisen på Grønland.

I desember sa den verdenskjent glasiolog og professor ved De nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS), Jason Box, at innlandsisen på Grønland kommer til å forsvinne uansett.

– Selv om vi begrenser våre CO₂-utslipp nå, selv om vi overholder målsettingen i Parisavtalen kommer vi uansett til å miste innlandsisen på Grønland. Det er bare et spørsmål om hvor raskt, sa Brox.

Han påpekte at det punktet der innlandsisen smelter mer om sommeren enn den vokser om vinteren – inntreffer ved en mindre temperaturøkning enn hva man tidligere har trodd.