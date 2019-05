Israelske medier: Minst 90 raketter skutt mot Israel

Ifølge den israelske hærledelsen ble det avfyrt rundt et betydelig antall raketter fra Gaza lørdag morgen, blant annet mot byene Ashkelon og Ashdod.

Flere israelske medier hevder at 90 raketter ble skutt inn mot Israel lørdag. Flere steder gikk luftsirenene og befolkningen ble bedt om å gå i tilfluktsrom.

Det melder avisen Haaretz.

Raketter favfyres fra Gazastripen og mot Israel. Utskytningsrampene er plassert blant sivile bygninger. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Mange av rakettene ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret. Det skal ikke være meldt om alvorlige personskader eller større materielle ødeleggelser som følge av rakettangrepet.

Et hus skal være rammet.

Ifølge avisen Jerusalem Post skal minst to personer ha fått behandling for sjokkskader. En 15-åring skal også ha fått lettere sårskader.

Israelske kampfly gikk raskt på vingene og angrep det forsvarsledelsen betegner som to utskytningsramper for raketter på Gazastripen.

Israelere i byen Ashkelon ser hvordan en rakett fra Gazastripen blir skutt ned av det israelske luftforsvaret. Foto: AMIR COHEN / Reuters

En 22 år gammel palestiner ble ifølge sykehuskilder drept i flyangrepet. Minst to andre palestinere ble såret.

Palestinske kilder var raskt ute med å kommentere gjengjeldelsesangrepet fra Israel.

– Vi vil alltid svare på den kriminelle okkupasjonen, uttalte en representant fra Hamas.

En talsmann for militsgruppen Islamsk hellig krig støtter Hamas og hevder at motstanden mot Israel vil fortsette.

– Vi er klare til å beskytte vårt folk og ramme Israel med alle midler og under alle omstendigheter.

Fakta om Gazastripen Ekspandér faktaboks * 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. * Nærmere 2 millioner innbyggere. * Okkupert av Israel i 1967. * Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006. * Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. * Arbeidsledigheten på Gazastripen er ifølge FN på over 40 prosent, blant unge mellom 20 og 24 år på nærmere 70 prosent. (©NTB)

På israelsk side vil statsminister Benjamin Netanyahu så snart som mulig møte representanter fra de militære styrkene og etterretningstjenestene. Sammen vil de vurdere situasjonen.

Alvorlige sammenstøt fredag

Fredag ble fire palestinere drept på Gazastripen. To av dem skal ha vært ubevæpnede demonstranter som deltok i protester nær grensegjerdet mot Israel.

Over 50 andre palestinere ble såret da israelske soldater åpnet ild mot demonstranter fredag. En av dem skal være en helsearbeider.

Ifølge avisen Haaretz åpnet de israelske soldatene ild da de ble beskutt av palestinere med håndvåpen.

To Hamas-medlemmer ble også drept i et israelsk flyangrep mot en Hamas-stilling. Angrepet skjedde etter at to israelske soldater fikk lettere til moderate skader da de ble truffet av skudd avfyrt fra den palestinske enklaven.

Over 200 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og over 6.000 er såret under protester langs grensegjerdet siden de ukentlige fredagsprotestene begynte i mars i fjor. Én israelsk soldat som voktet gjerdet, er drept.