Israelske medier: Israels statsminister oppløser krigskabinettet

– Krigskabinettet var en del av koalisjonsavtalen med Gantz. Etter at Gantz takk seg ut er det ikke behov for et kabinett mer, sier Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.

Han sikter til tidligere krigsminister og opposisjonspolitiker Benny Gantz, som nylig forlot regjeringssamarbeidet i protest.

Netanyahu sier at han ikke kommer til å utnevne noe nytt krigskabinett. Dette skal han ha kunngjort i et lukket møte på søndag.

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen sier til NRK at det er uklart hva dette faktisk innebærer.

– Krigskabinettet er den strukturen som har vært en øverste militære ledelsen under krigen, sier han.

Våpenhvile kan bli mindre sannsynlig

Uten noe krigskabinett tror Jensehaugen at regjeringen alene håndterer krigen.

Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Jeg vil tippe at dette betyr mer konsolidering av Netanyahus ledelse, sier Jensehaugen.

Det tror han kan føre til at ytre høyre-stemmene i regjeringen til Netanyahu får mer innflytelse over krigen. Han trekker frem finansminister Bezalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

– De er mer ekstreme og lener mot fordrivelse av palestinerne og gjenbosettelse av Gaza med israelske bosettere. Det er en fare for at det betyr enda mindre sannsynlighet for våpenhvile, sier Jensehaugen.

– Ikke ført til noen reell endring

Krigskabinettet ble satt sammen da krigen mellom Israel og Hamas brøt ut. Noe av poenget med krigskabinettet var å ha en bred koalisjon for å føre en krig mot Gaza, sier Jensehaugen.

Den israelske opposisjonspolitikeren Benny Gantz. Foto: Nir Elias / Reuters

Gantz krevde en plan for hva som skulle skje etter krigen, noe han mente at ikke forelå.

– Gantz så seg lei på at det egentlig ikke eksisterte noen plan for hva som skulle skje i fremtiden, og valgte derfor å trekke seg, sier Jensehaugen.

– Men det har verken ført til at regjeringen har kollapset eller at Netanyahu har lagt fram noen plan. Så det har ikke ført til noen reell endring annet enn at Gantz kan vaske sine hender for det som skjer nå, sier han.

Et sentralt spørsmål er om mandagens nyhet kommer til å øke eller lette trykket fra demonstranter i Israel på kravet om nyvalg og regjeringsskifte, mener Jensehaugen.

– Eller om dette blir en såpass tydelig konsolidering av Netanyahuhs makt at de som er om bord, er om bord, sier han.

Med mindre Netanyahu selv trekker regjeringen sin, eller at nok parlamentsmedlemmer trekker seg fra regjeringen, så har han flertall og trenger ikke å lyse ut nyvalg.

Men han er fortsatt avhengig av å holde seg inne med ytre høyre-fløyen, påpeker Jensehaugen.