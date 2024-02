Israelske angrep på Rafah i Gaza – flere titalls skal være drept

Flere titalls skal være drept i nattens angrep. Reuters melder om minst 37 drepte og flere titalls skadede. Mens AFP melder om minst 50 drepte. Begge nyhetsbyråene viser til de palestinske helsemyndighetene.

Det er rundt 1,5 millioner mennesker i Rafah, som ligger ved grensen til Egypt. Over 1,2 millioner har flyktet til den lille byen for å komme vekk fra israelske angrep lenger nord i Gaza.

IDF reddet to gisler

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at de har gjennomført en rekke luftangrep, og at disse er ferdige for natten.

IDF sier også at de har reddet ut to gisler i en aksjon i Rafah. De er navngitt som 60 år gamle Fernandi Simon Marman og 70 år gamle Louis Har, skriver nyhetsbyrået AP. Begge ble bortført fra kibbutzen Nir Yizhak i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Ifølge militæret er begge menn i god form. De var blant de 136 gislene som ifølge Israel fortsatt er i fangenskap hos Hamas.

Vil invadere byen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet at han vil sette i gang en bakkeinvasjon av Rafah. Han sier Israel vil gjøre dette for å utslette Hamas.

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger. Også USAs president Joe Biden har bedt Netanyahu om å skjerme sivile.

USAs president Joe Biden i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Israel på søndag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Så sent som søndag advarte USAs president Joe Biden Netanyahu mot å gjennomføre en militæroffensiv mot Rafah uten en plan for å sikre sivilbefolkningen.