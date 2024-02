Israelske angrep på Rafah – flere titalls skal være drept

Flere titalls skal være drept i nattens angrep.

Det Hamas-kontrollerte helsedepartementet på Gazastripen melder om 52 drepte som følge av de kraftige angrepene som blant annet rammet 14 boliger og tre moskeer i Rafah.

En journalist fra nyhetsbyrået AP som befinner seg i Rafah, melder om at området rundt det kuwaitiske sykehuset i byen ble truffet. Flere av de sårede i nattens angrep er tatt til sykehuset.

Det er rundt 1,5 millioner mennesker i Rafah, som ligger ved grensen til Egypt. Over 1,2 millioner har flyktet til den lille byen for å komme vekk fra israelske angrep lenger nord i Gaza.

IDF reddet to gisler

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at de har gjennomført en rekke luftangrep, og at disse er ferdige for natten.

Videre heter det at de har rammet «terroristmål i Shaboura-området».

IDF sier også at de har gjennomført en aksjon i Rafah hvor de reddet to gisler fra Hamas.

Mennene er navngitt som 60 år gamle Fernandi Simon Marman og 70 år gamle Louis Har, melder nyhetsbyrået AP. Begge ble bortført fra kibbutzen Nir Yizhak i terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Ifølge IDF er de i god form. Mennene var blant de over 130 gislene som ifølge Israel fortsatt er i fangenskap hos Hamas.

De to frigitte gislene er israelsk-argentinere med dobbelt statsborgerskap. Nå takker Argentinas president Javier Milei Det israelske forsvaret for å ha reddet dem.

– Presidentens kontor takker de israelske forsvarsstyrkene, La Shabak og Det israelske politiet for å ha fullført redningen av argentinerne Fernando Simon Marman og Louis Har, skriver presidenten i en melding på X, tidligere Twitter.

Presidentens kontor skriver videre at Javier Milei under sitt besøk i Israel snakket med president Isaac Herzog og statsminister Benjamin Netanyahu om løslatelse av hvert av de argentinske gislene.

Fryktet bakkeinvasjon

Innbyggerne i Rafah ble vekket av tungt bombardement som førte til panikk. Folk i området, som Reuters har snakket med via meldingstjenester, sa at de fryktet at Israel hadde startet en bakkeinvasjon av Rafah.

AFP-journalister og andre vitner i byen sier at det ble hørt en rekke høye smell, og at det har steget røyk opp over byen.

Beboere opplyser til Reuters at det ble tatt i bruk fly, stridsvogner og krigsskip i angrepet.

Vil invadere byen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet at han vil sette i gang en bakkeinvasjon mot Rafah. Han sier Israel vil gjøre dette for å utslette Hamas.

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger dersom bakkeinvasjonen blir en realitet.

Også USAs president Joe Biden har bedt Netanyahu om å skjerme sivile.

Så sent som søndag advarte USAs president Joe Biden Netanyahu mot å gjennomføre en militæroffensiv mot Rafah uten en plan for å sikre sivilbefolkningen.

USAs president Joe Biden i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Israel på søndag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters