– Jeg var i sikkerhetsrommet vårt da jeg hørt dem komme. De ødela døren inn i huset. Jeg var ikke klar over at jeg måtte holde hendelen på døren til sikkerhetsrommet for å hindre inntrengere. Så de kom inn her også, forteller Adi Efrat.

Var redd for å havne i Gaza

Det ble starten på noen forferdelige timer for kvinnen i kibbutzen. Hun hadde hørt om angrepet og trodde hun hadde kommet seg i sikkerhet, men hun ble tatt.

– De tok tak i hånden min og dro meg med seg.

Angriperne dro henne med seg vestover, det gjorde henne ekstra redd.

– Det var ikke bra. Vestover ligger Gazastripen, sier hun.

NRK treffer Efrat på et hotell ved Dødehavet. Der er hun sammen med andre rammede. Der klemmer de hverandre og støtter hverandre etter de vonde og dramatiske timene.

Adi Efrat smiler når hun forteller om hvordan hun kom seg unna. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Efrat forteller at terroristene halte henne med seg fra hus til hus. Hendene hennes ble bundet bak ryggen.

En av dem hun var sammen med var en liten gutt i åtteårsalderen. Han var også bakbundet og hadde en skade i pannen. Moren hans var også der.

– Moren hadde blodige klær. Hun fortalte at både datteren og ektemannen, faren til den vesle gutten, var skutt, sier Efrat.

Fra terroristene fikk de streng beskjed om at også de kom til å bli skutt, hvis de ikke gjorde slik de fikk beskjed om.

Havnet i kryssild

Efrat ble trukket med videre inn i et lagerhus. Der havnet hun i kryssild mellom Hamas og israelske soldater.

Hun forteller at hun konsentrerte seg om å puste og sier hun prøvde å tenke på gode ting. Og å be om at hun ikke skulle bli tatt med til Gaza.

– Da hørte jeg noen som ropte på hebraisk og jeg svarte på hebraisk, og så fikk jeg øye på dem, sier hun med et stort smil.

Etter et par timer var det verste marerittet over for hennes del. Hun kom seg unna, men i den neste halvannen timen var hun sammen med israelske soldater, fremdeles i kryssilden.

– Jeg så fire soldater som ble skutt og såret. Det var vondt å se. Det var vondt å se at de ikke klarte å frigjøre alle som var tatt.

Datteren gjemte seg hjemme

Hjemme i huset hadde datteren hennes kommet seg i skjul sammen med kjæresten.

– Vi var så redde. Vi hadde tatt med oss kniver, så vi kunne forsøke å forsvare oss, sier Dvir Efrat.

De to forteller at de satt der, helt stille i 17 timer. Først da kunne de forlate huset. Nå trøster de seg sammen med katten som holdt den med selskap i de lange timene.

– Det er terapi å klappe ham, sier Mika Atiia med et lite smil.

Dvir Efrat og Mika Atiia gjemte seg sammen med katten i 17 timer. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Ifølge israelske myndigheter ble over hundre israelere tatt som gisler da Hamas angrep på lørdag.

Nå tenker Adi Efrat på de andre israelerne som er tatt som gisler.

– Jeg sier til meg selv at jeg var så heldig. Og jeg er så takknemlig. De israelske soldatene gjorde en fantastisk innsats. De er engler, sier hun.