Israelsk storangrep på Gaza i natt

Israelske styrker er posisjonert langs grensen mellom Israel og Gazastripen

Det har vært kraftige luftangrep og artilleriskyts mot ulike mål inne i Gaza i hele natt

Raketter fortsetter å komme fra Gazastripen mot Israel. En rakett skal også være skutt opp fra Libanon

Sammenstøtene i israelske byer mellom ytterliggående jøder og palestinske innbyggere med israelsk statsborgerskap fortsetter

Den israelske regjeringen har avvist et russisk forslag til våpenhvile

FN-sjef António Guterres ber partene besinne seg av hensyn til id

Full forvirring om bakkestyrker

Det israelske forsvaret (IDF) skrev natt til fredag at de angriper Gaza med både luft- og bakkestyrker.

Nyhetsbyrået AFP meldte deretter at israelske styrker var på vei inn i Gazastripen, etter å ha fått bekreftet dette av talsmannen for den israelske hæren, Jonathan Conricus.

Klokka 01.32 kom kontrabeskjeden. I en ny melding opplyste IDF at ingen israelske soldater hadde krysset grensen mellom Israel og Gazastripen.

Det israelske forsvaret skyldte på dårlig kommunikasjon internt.

Innbyggere flykter

På direktebilder over Gaza hørtes lyden av droner eller andre luftfartøy og flere høye smell natt til fredag.

Den israelske avisen Haaretz kaller angrepene blant de heftigste på flere år.

Innbyggere nord på Gazastripen fortalte til Reuters at de ikke har sett israelske soldater, men at de har opplevd kraftig skyts og en rekke luftangrep.

I sosiale medier ble det delt mange videoer av bomberegn over den nordlige delen av Gazastripen. Israelske stridsvogner skjøt også torsdag kveld artillerigranater inn i området.

Palestinske familier flykter nå fra den nordlige delen i panikk, skriver Jerusalem Post.

Videoen fra en Twitter-bruker (video under) skal være filmet under nattens angrep. Den viser flere raketter som treffer hus i det som skal være den nordlige Gazastripen.

En annen video fra en Twitter-bruker er filmet inne i et hus, og skal være fra angrepene i natt. I videoen hører man flere stemmer som roper, og barn som gråter.

Torsdag meldte helsemyndighetene i Gaza at 109 palestinere, blant dem 27 mindreårige, er drept. Over 621 er såret.

Hamas svarer med raketter

Det har også vært flere rakettangrep fra Hamas mot Israel gjennom kvelden og natten.

Angrepene fra Hamas er blant annet rettet mot flyplassen Ben Gurion International Airport, og byene Ashkelon og Ashdod, skriver ynetnews.

Tre menn skal ha blitt såret etter rakettangrep i Ashkelon, melder The Times of Israel.

En palestinsk gruppering i Libanon skal også ha avfyrt en rakett mot Israel, ifølge Haaretz.

Ifølge det israelske militæret har tallet på raketter fra Gazastripen mot Israel passert 1600. Haaretz skriver at sju er døde i Israel som følge av angrepene.

Vil fortsette så lenge som nødvendig

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel vil fortsette med operasjonen så lenge det er nødvendig.

– Jeg har sagt sa at vi vil kreve en veldig høy pris på Hamas, og vi vil fortsette med stor styrke. Det siste ordet er ikke sagt, og denne operasjonen vil fortsette så lenge det er behov for det, sier Netanyahu i en uttalelse.

Han lover å gjenopprette lov og orden, og oppfordrer israelere til ikke å ta loven i egne hender.

Natt til fredag pågår det også opptøyer sammenstøt mellom jøder og palestinere i flere byer i Israel.

Ifølge Times of Israel har flere blitt arrestert for opptøyer i Musmus, nær Haifa, og i Beersheba.

Avviste forslag om våpenhvile

Israel avviste sent onsdag kveld et forslag om gjensidig våpenhvile mellom Israel og Hamas, som kom via det russiske utenriksdepartementet, ifølge ynetnews.com.

Egyptiske diplomater er også kommet til Tel Aviv. Diplomatene skal allerede ha møtt Hamas-ledere på Gazastripen før de reiste videre inn til Israel.

Historien bak striden Du trenger javascript for å se video.

Sikkerhetsrådet skal møtes søndag

Det internasjonale samfunnet jobber på spreng med å trappe ned volden mellom Israel og palestinske grupperinger på Gazastripen.

FNs sikkerhetsråd skal møtes om Midtøsten på søndag.

Møtet ble etterspurt av Tunisia, Norge og Kina, og var egentlig planlagt fredag.

USA blokkerte at møtet skulle holdes på fredag, men har gått med på å flytte det til søndag, ifølge AFP.

Landet har fløyet ut 120 ansatte er fløyet ut av Israel, ifølge Times of Israel. I tillegg oppfordrer USA amerikanere til ikke å reise til Israel.

Dette blir det tredje møtet om konflikten mellom Israel og palestinerne på under en uke.

FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører mandag og onsdag. På søndag er planen at møtet skal være åpent og at israelske og palestinske representanter skal delta.

Skulle feiret id

Normalt skulle gatene i Gaza by og områdene rundt vært fylt med folk som startet id-feiringen torsdag.

Generalsekretær I FN, António Guterres, ber om våpenhvile i respekt for id-feiringen i en Twitter-melding.

– I respekt for id, ber jeg om at konflikten mellom Gaza og Israel opphører. Mange uskyldige har allerede mistet livet. Dette kan bare øke radikalisering og ekstremisme i hele regionen, skriver han.

FN har tidligere advart mot at det går mot full krig mellom Israel og militante palestinere.