Israelsk statsminister etter rakettangrep i Gaza: – Vil trappe opp

Rakettangrepet fra Gaza var mot Ashkelon sør i Israel, opplyser en sjef for ambulansetjenesten. Ifølge Times of Israel traff rakettene to bolighus.

Etter skuddvekslinger mellom Israel og Hamas var det meldt at minst 26 palestinske personer var drept i sammenstøtene, hvor ni av dem er barn. Flere enn 700 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden.

Tirsdag ble to kvinner fra Israel ble registrert døde som følge av angrepet, og flere skal være skadd. Ifølge israelske medier var den ene av de døde en 80 år gammel kvinne.

Israel vil trappe opp

– Vår konklusjon etter en situasjonsvurderingen er at både angrepenes styrke og hyppigheten vil økes, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en videouttalelse, etter at det ble kjent at to israelske kvinner er drept av palestinsk angrep.

– Israel vil trappe opp mot Gaza-stripen, advarer statsministeren.

Hamas har skutt hundrevis av raketter mot Israel det siste døgnet.

Minst 26 skal være drept i Gaza

I Gaza opplyser helsemyndighetene at 26 personer er drept siden mandag kveld. Blant dem ni barn og en kvinne. Det israelske militæret hevder 16 av de døde var militante.