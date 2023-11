Hun pirker i sanden med fingrene, men har ikke krefter til å fange den med hånden. Under ligger mannen hun planla å dele livet med. Det er vanskelig å gi slipp.

– Hver natt knuger jeg bildet av ham, forteller Hadar Levenstein (25) til NRK.

For ti dager siden fikk hun fikk den tunge beskjeden, knappe to dager etter at hun fikk en videomelding fra ham, på innsiden av Gazastripen.

– Det roet meg virkelig ned å endelig få den meldingen.

– Det var det at jeg faktisk så ham og ikke en melding han sendte til meg, som fortalte meg at han var ok.

Yonadav var sersjant i Givati-brigaden, som er en av fem infanteribrigader i det israelske forsvaret.

Hadar Levenstein forteller at mannen hadde reist av gårde «innen fem minutter» da volden startet 7. oktober. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nå er han en av 366 soldater som det israelske forsvaret (IDF) sier har blitt drept siden 7. oktober, og de nesten 50 som skal være drept inne i Gaza siden Israel gikk til krig.

Et stort flertall israelere mener landets svar på Hamas sitt terrorangrep 7. oktober er rettferdig, skrev nyhetsbyrået AP sist uke.

Men statsminister Benjamin Netanyahu mottar voldsom kritikk fra alle kanter fordi angrepet kom overraskende på. Israel har også blitt kritisert av både hjelpeorganisasjoner og flere land for brudd på folkeretten.

Familiene til flere Hamas-gisler har dessuten uttrykt sine bekymringer for hvordan den israelske bombingen av Gaza går ut over dem de savner.

Fortalte ingenting om krigen

Fra 7. oktober kjempet han mot Hamas' terrorister sør i Israel.

– Innen fem minutter, bokstavelig talt, dro han for å krige i sør. I kibbutzene som ble invaderte av terrorister.

De holdt kontakten, men han ville ikke fortelle henne om hva han hadde opplevd.

Levenstein tror han ville skåne henne fra de grusomme scenene som møtte ham og de andre soldatene i kibbutzene og ved festivalplassen.

Det israelske forsvaret har også frigitt et bilde av Yonadav etter hans død. Familien vet lite om det sersjanten gjorde på slagmarken. Foto: IDF

Rundt 1200 mennesker ble drept, og mange på bestialsk vis. Ifølge nyhetsbyrået AP holder Hamas fortsatt rundt 240 mennesker som gisler.

Siden krigen brøt ut har det nygifte paret bare sett hverandre en gang, Da Yonadav var på en kort permisjon mot slutten av oktober.

– Jeg insisterte på å kjøre ham tilbake til basen etterpå. En time senere fikk jeg ikke tak i ham lenger, og jeg forsto at de trolig hadde gått inn i Gaza, forteller hun.

Den første delen av Israels bakkeinvasjon av Gaza startet 27. oktober.

Tirsdag sier de israelske myndighetene at de har kontroll på parlamentet i Gaza by og flere andre offentlige institusjoner, ifølge AFP.

Dette bildet hevder det israelske forsvaret viser soldatene deres inne på Gazastripen, men er ikke uavhengig verifisert. Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

På litt over en måned har flere enn 11.200 palestinere blitt drept, de fleste av dem sivile, sier det Hamas-styrte helsedepartementet. Dødstallene herfra blir jevnlig gjengitt av FN.

Tallene på begge sider er uansett mye høyere enn under tidligere eskaleringer i Gaza på 2000-tallet.

I 2008 og 2009 ble henholdsvis 1965 palestinere og 44 israelere drept. I 2014 var det 2329 palestinere og 88 israelere, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

«Vikingen»

De giftet seg den 7. september.

– Det var et lykkelig og morsomt bryllup. Han fortalte meg igjen og igjen hvor vakker jeg var og var så lykkelig, sier Hadar.

Yonadav var kjent som «Vikingen» med sine 1'91 på sokkelesten og det røde skjegget.

Fra venstre: Yonadav Levenstein (23) og Hadar Levenstein (25). Foto: Privat

25-åringen beskriver ham som en som elsket livet. Han likte de enkle tingene, som bare å sitte sammen med venner å snakke.

– Han var stor med et litt skremmende utseende, men hadde et så ømt og godt hjerte.

De møttes for tre år siden. Han var to år yngre enn henne og måtte kjempe for å vekke interessen hennes.

Denne høsten skulle han dimittere fra vernetjenesten, og de planla å reise ut i verden. Men slik skulle det ikke gå.

Hadar Levenstein på bryllupsdagen. Foto: Privat

– Det er veldig vanskelig å forholde seg til. Det er vanskelig å stå opp om morgenen og det er vanskelig å sovne på kvelden, forteller hun.

– Dette er ikke livet jeg hadde planlagt. Vi hadde planer om å bo sammen, bygge et hus sammen og få barn.

– Hvordan har du det, min kjære?

På militærkirkegården på Mount Herzl i Jerusalem er det trangt mellom minnestunder og begravelser nå. Minnestunden holdes etter en uke med sørgeperiode (Shiva).

De har fått tildelt tid fra klokken 9.

Yonadav ble gravlagt 5. november. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Bena vil ikke lystre når det er tid for å forlate graven for å gi plass til andre begravelser og minnestunder. Til slutt klarer venner å støtte henne bort til bilen.

Selv vil ikke Levenstein snakke om krigen. Hun legger ikke skylden på noen for mannens død.

– Jeg vil bare at sikkerheten skal komme tilbake. At det ikke er noen flere kriger og at ingen flere dør.

I høst skulle det nygifte paret reise ut i verden sammen, men slik ble det ikke. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

De skulle bli en familie. Nå har hun bare Yonadavs trygge videomelding fra 1. november:

– Hvordan har du det, min kjære? Jeg håper alt er bra. Alt går bra her. Du kan ta det med ro. Jeg elsker deg.