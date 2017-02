Israelsk soldat dømt til 18 måneder fengsel for drap på palestiner

Azaria ble funnet skyldig i uaktsomt drap 4. januar i år.

I dag kom straffeutmålingen og retten har slått fast at den israelske soldaten må sone 18 måneder i fengsel.

Knivstakk soldat

Den 21 år gamle palestineren Abdel Fatah al-Sharif ble skutt i hodet av Azaria (20) mens han lå skadet på bakken. al-Sharif hadde knivstukket en annen soldat før han ble lagt i bakken og deretter skutt i hodet.

SE VIDEO: Videoen viser at en av de israelske soldatene tar ladegrep og skyter mannen som ligger på bakken.

Hendelsen skjedde i mars i fjor og rettssaken varte i 10 måneder.

Saken har splittet israelerne. Mange mener at Azaria ikke hadde grunnlag for å skyte en person som ikke lenger utgjorde en trussel, mens andre mener soldaten er en nasjonal helt som aldri skulle ha vært ført for retten.

Utenomrettslig

Strafferammen for forholdet var 20 år, men få hadde trodd at straffen ville bli så streng.

Selve drapshandlingen ble filmet av aktivister fra den israelske menneskerettighetsgruppen B'Tselem.

Saken har skapt debatt om hvordan israelske soldater skal opptre når de står overfor trusler fra palestinere. De senere årene har det vært flere hendelser hvor unge palestinere har gått til angrep på israelske soldater med kniv.

Etter hendelsen uttalte justisministeren i Israel at soldater og politimenn har fått beskjed om å drepe kun dersom det er snakk om umiddelbar fare for liv.

Human Rights Watch mener derimot at det er det motsatte som skjer i Israel.