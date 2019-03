I valgkampvideoen står Israels justisminister fram som en glamorøs modell. Til vakker pianomusikk promoterer hun en eksklusiv parfyme med navnet «Fascisme».

Kommentatoren lister opp hennes kampsaker, blant dem reformer i det juridiske systemet og endringer i oppnevningen av dommere.

– Det lukter som demokrati for meg, er hennes egen sluttreplikk.

I TV- og radiointervjuer, gjengitt i «The Times of Israel», sier Ayelet Shaked at videoen henvender seg til hennes politiske motstandere i deres eget språk:

– I alle år har den liberale venstresiden kalt meg fascist. Nå håper jeg at de vil slutte med det.

Shaked legger til at hun ønsker mindre politisk korrekthet i valgkampen, og at de fleste som ser videoen forstår humoren og ironien i den. Hun har vært justisminister i Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering siden 2015.

Israels justisminister Ayelet Shaked har laget en kontroversiell valgkampvideo. Foto: GALI TIBBON

Kan misforstås

Videoen har skapt røre i sosiale medier og er allerede vist flere hundre tusen ganger, skriver Jerusalem Post. Avisa viser til at noen kritikere mener videoen kan oppfattes som en støtte til fascisme, og at spesielt folk i andre land kan ha vanskeligheter med å se humoren og ironien i den.

Kritikken har også vært skarp fra venstreopposisjonen, som Shaked sier hun ønsket å ramme.

– Hvis angrep på domstolene, voldelig okkupasjonspolitikk og angrep på palestina-arabere som er borgere i Israel, er demokrati, da lurer jeg på hva Shaked mener demokrati er, sier Mossi Raz i det sosialdemokratiske partiet Meretz.

Israelsk høyesterett bestemte søndag at lederen av det ytterliggående høyrepartiet, Jødisk makt, Michael Ben-Ari, ikke får stille som kandidat under valget. Foto: JACK GUEZ / AFP

Har kritisert høyesterett

Som justisminister har Shaked kritisert Israels høyesterett for å være for liberal og blande seg inn i politikken. Hun har kritisert forbudet fra Høyesterett mot at Michael Ben-Ari fra partiet Jødisk makt, skal får stille til valg til Knesset.

Shaked har oppnevnt tre konservative dommere og har lovet å redusere domstolens makt ytterligere, dersom hun kommer tilbake som justisminister etter valget 9. april.

Hun har også fått flertall for enn ny lov som definerer klarere enn tidligere at Israel er en nasjonalstat for det jødiske folk. Loven har provosert det arabiske mindretallet i landet.

