Det israelske forsvaret IDF tok kontroll over området natt til tysdag. Då køyrde israelske pansra køyretøy over grensa og inn i Rafah.

Overgangen ligg på grensa til den egyptiske Sinaihalvøya. Han er no stengd, ifølge talspersonar frå grensestyresmaktene i Gaza.

Styrkane har full kontroll over den palestinske sida av overgangen, som no er stengd.

Rafah ligg heilt sør på Gazastripa og grensar til den egyptiske Sinaihalvøya.

Israel vil trekke seg ut etter militæroperasjonen, som skal vere avgrensa i omfang. Per no er 20 medlemmar av Hamas drepne, ifølge IDF på Telegram.

Israelske pansra køyretøy køyrer ned «Eg elskar Gaza»-skilt i Rafah. NRK har geolokalisert videoane. Du trenger javascript for å se video. Israelske pansra køyretøy køyrer ned «Eg elskar Gaza»-skilt i Rafah. NRK har geolokalisert videoane.

Totalstenging for naudhjelp

Grenseovergangen i Rafah ligg mellom Egypt og Gaza.

Saman med grenseovergangen Kerem Shalom, mellom Israel, Egypt og Rafah, er dette dei to hovudårene for naudhjelp inn til Gaza etter at andre grenser vart stengde etter 7. oktober-angrepet i fjor.

Trass åtvaringar frå USAs president Joe Biden mot å stenge Kerem Shalom, gjorde IDF dette etter at Hamas' militære fløy skaut seks rakettar mot området på måndag.

På eit tidspunkt var begge grenseovergangane stengt, og dermed var heile Gaza isolert frå naudhjelp.

Onsdag morgon opna IDF Kerem Shalom igjen.

Det israelske forsvaret IDF melder at dei er har tatt kontroll over delar av Rafah. Biletet, delt av IDF via Telegram, viser pansra køyretøy inne i området. Foto: IDF

Natt til tysdag og utover morgonen vart delar av Rafah bomba av israelske styrkar. Foto: Reuters

Talsperson Jens Lærke i FN seier at Israel nektar deira humanitære arbeidarar tilgang til Rafah-grenseområdet. Verdas helseorganisasjon (WHO) fortel at det ikkje vert gitt unnatak for å overføre pasientar inn til eller ut frå Rafah.

– Bufferen for drivstoff som er tilgjengeleg i Gaza er svært, svært liten, seier talsperson Jens Lærke i FN sitt kontor for humanitær innsats.

Satellittbilete syner røyk frå ein bygning i Rafah sør på Gazastripa. Biletet er tatt 13.26 norsk tid. Årsaka til røyken er ukjend, men det har vore israelske angrep i området. Foto: Maxar Technologies / AFP

Det er omtrent ein dags bruk av drivstoff igjen. Ettersom drivstoff berre kjem inn gjennom Rafah, skal eindagsbufferen dekke heile Gaza.

– Om leveransen av dette drivstoffet vert blokkert, vil det vere ein full stans i det humanitære arbeidet i heile Gaza.

Aust i byen Rafah fekk innbyggarane beskjed om å forlate bydelane måndag morgon. Timar seinare sette Israel i gang med luftangrep mot dei same områda. Natt til tysdag gjekk dei også inn med stridsvogner på bakken. Foto: Ismael Abu Dayyah / AP

Sjølv om Netanyahu måndag kveld lova USAs statsminister Joe Biden at Israel ville halde Kerem Shalom open for humanitær bistand, er han altså no stengd.

Seinare har Ingen er skadde i angrepet.

Kraftige angrep mot Rafah i natt

Natt til tysdag gjennomførte Israel kraftige angrep mot Rafah, med bomber både frå lufta og frå bakken.

Det kuwaitiske sjukehuset i Rafah melder at dei har fått inn minst elleve drepne og fleire titals skadde etter israelske angrep.

Måndag morgon vart 100.000 palestinarar i Rafah bedne om å dra til såkalla humanitære område mens ein ventar på den lenge varsla israelske bakkeinvasjonen, og Israel seier at det er gjennomført «målretta angrep» mot det dei kallar «terrormål» i Rafah.

Ei røyksky etter eit israelsk luftangrep mot Rafah måndag. Egyptiske og palestinske kjelder opplyser til AP at israelske stridsvogner entra byen måndag for ein avgrensa operasjon. Foto: AP

Pressar på i forhandlingane

Egypt åtvarar om at Rafah-operasjonen trugar sjansen for ei permanent våpenkvile på Gazastripa.

At ei eventuell våpenkvile vert permanent, er eitt av Hamas' sine krav i forhandlingane med Israel. Israel har avvist dette kravet, og ønskjer på si side ei full lauslating av dei israelske gislane som framleis vert haldne inne i Gaza.

Måndag kveld vart det kjent at Hamas hadde godtatt eit forslag om våpenkvile frå Egypt og Qatar. Nyheita vart feira i Rafah, der folk frykta ein israelsk bakkeinvasjon.

Palestinarar i Rafah feira da nyheita kom om at Hamas hadde godtatt eit forslag til våpenkvile. Gleda blei kortvarig. Foto: Doaa al Baz / Reuters

Gleda vart likevel kortvarig.

Israel var raske med å avvise forslaget. Ei israelsk kjelde sa at forslaget såg ut som eit forsøk på å få det til å sjå ut som at Israel er den parten som nektar å gå med på ein avtale.

Netanyahu har fleire gongar, seinast i går kveld, sagt at han vil gå vidare med planane om ein bakkeinvasjon av Rafah uavhengig av forhandlingane.

Tysdag kveld er delegasjonar frå både Israel og Hamas til stades i Kairo for å fortsette forhandlingane om våpenkvile.

USA melder samstundes at dei held tilbake leveransar av Boeing presisjonsbombar, ifølgje nettavisa Politico. Motivasjonen skal vere å sende eit politisk bodskap.

Forhandlingane fortset. Det gjer også angrepa.