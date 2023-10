NRK advarer om sterke bilder.

– De brente alt, og passet på at ingen kom ut i live. Du kan se brutaliteten. Bare se selv.

Den israelske soldaten Ayal Avriel står i midten av et pressekorps i kibbutz Kfar Azza.

Det lille jordbrukssamfunnet var et av 27 steder i Israel som ble tatt over da Hamas entret landet lørdag.

Her henger lukten av døde i luften tirsdag.

Israelske soldater samler likene fra kibbutz Kfar Azza i likposer. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Det israelske forsvaret (IDF) frigjør stadig flere kibbutzer og landsbyer. Fortløpende avdekkes kaoset som har utspilt seg på innsiden.

I Kfar Azza foregikk det kamper helt frem til tirsdag morgen, da IDF gjenvant kontrollen.

– Dette er ikke over. Vi vet ikke om vi har klarert alle områdene. Vi forventer og forbereder oss på den neste kampen, sier Avriel til blant annet Reuters.

– Sluttet ikke å skyte

De israelske soldatene teller kroppene i Kfar Azza.

Bilder og små drypp av detaljer herfra har kommet gjennom helgen, men først tirsdag fikk man se omfanget.

Kibbutzen like ved grensa til Gaza består av nabolag med små hus og grønne hager under palmetrær. Rundt 1000 israelere lever og driver jordbruk sammen i Kfar Azza.

Israelske soldater bærer et lik i kibbutz Kfar Azza. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

En av dem er Avidor Schwartzman. Som mange andre israelere, våknet han tidlig lørdag morgen til lyden av raketter.

Det er de i utgangspunktet vant til. En time senere fikk han derimot en SMS fra kibbutz-ledelsen om at det var farlig å oppholde seg utendørs.

En israelsk soldat redder ut en liten hund fra Kfar Azza. Foto: Erik Marmor / AP

I troen av at en milits eller to hadde tatt seg inn på området, søkte han til et tilfluktsrom.

De neste 18 timene bestod av «komplett og paralyserende terror», sier Schartzman til Reuters.

– De sluttet ikke å skyte på huset vårt. Jeg hørte folk som snakket arabisk. Og hele tiden: skyting. Vi hørte det som hørtes ut som automatild.

Tomhylser og bloddrypp på en madrass vitner om dramaet som har utspilt seg i kibbutz Kfar Azza. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Sammen med kona og datteren lå han stille og ventet. Først da de israelske soldatene kom og reddet dem, fikk han se rekkevidden av massakren.

– Det så ut som en blanding av en krigssone og rene helvete. Kropper og kulehull over alt. Og min kones foreldre er borte.

Spedbarn blant de drepte

Schwartzman sliter med å forstå hvorfor Hamas-krigerne tok seg inn i det rolige nabolaget tilsynelatende «bare for å drepe folk».

– Vær så snill å stopp denne blodsutgytelsen, ber han.

Det er uklart hvor mange som ble drept i Kfar Azza.

Soldaten Avriel er tydelig preget når han snakker med pressen.

– De fleste var studenter med små familier. Den gjennomsnittlige alderen her er mellom 18 og 25. Og dette nabolaget ble brutalt angrepet og folk slaktet.

Også likene av Hamas-soldater ligger strødd i Kfar Azza. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Flere av de drepte skal ha blitt halshugget, skriver Reuters.

Generalmajor Itai Veruv sier videre:

– Du ser spedbarn, mødre og fedre på soverommene sine, i tilfluktsrommene sine, og hvordan terroristene har drept dem. Dette er ikke en krig, det er ikke en slagmark – dette er en massakre, en terrorhandling.

Israelske soldater tar inn ødeleggelsene i den til vanlig idylliske kibbutz Kfar Azza. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Flere ble også tatt med som gisler fra Kfar Azza tilbake til Gaza.

85 år gamle Yaffa Adar gikk verden rundt da videoen av henne som ble kidnappet spredde seg på sosiale medier.

85 år gamle Yaffa Adar med Hamas Du trenger javascript for å se video.

– Jeg kan ikke forstille meg hvor redd hun er. Hun er 85 år, syk og har ikke medisinene sine. Uten medisinene har hun det veldig vondt, sa barnebarnet hennes, Adva Adar, til NRK søndag.

Over 100 drept i Be'eri

Tirsdag jobber soldatene på spreng i Kfar Azza for å hente ut likene av de drepte innbyggerne.

Flere hus er brent ned. Arbeidet er møysommelig, fordi Hamas-krigerne har plassert ut såkalte booby-traps, eller snublefeller.

Drepte Hamas-krigere ligger flere steder innendørs og utendørs i Kfar Azza. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Flere andre kibbutzer ble også hardt rammet i Hamas-angrepene.

Da forsvaret og pressen fikk tilgang til Be'eri mandag, ble det klart at over 100 ble drept der.

Blodsporene på gulvet i en gang vitner om den massive volden som ble utført der.

Yoni Asher har fortalt NRK hvordan han hørte Hamas-krigere rasere huset til svigermoren i kibbutz Nir Oz på telefon med kona.

Kona, svigermoren og hans to døtre ble så tatt med til Gaza som gisler.

Blodspor i kibbutzen Kfar Azza viser brutaliteten som fant sted. Foto: Reuters