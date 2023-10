Israelsk frivillig: – Me sørger for mat, ikkje våpen

42 Street Bakery i Tel Aviv eksisterte berre på papiret før Hamas for tre veker sidan slo til og utførte eit grufullt terrorangrep i Israel.

No er det full rulle på kjøkkenet til Eric Ponomariov. Bakeriet som lenge var hans dagdraum har no blitt eit frivillig prosjekt som han starta saman med venninna Natalie Kastel.

Hadde gjerne bidratt i Gaza, om det var mogleg

Og kvar dag lagar dei fleire hundre smørbrød. Dei går til ulike grupper som treng mat: Overlevande frå terroren, andre frivillige, men også israelske soldatar.

– Mange har slutta å jobbe etter terroren, og me tenkte at alle våre talent kan bidra til å skape noko vakkert, seier Kastel til NRK.

Ho og venene vil hjelpe sine landsmenn etter at Israel har vore gjennom det største angrepet i nyare tid. I Israel kjenner mange på ei eksistensiell frykt i møte med Hamas, og støtter difor militæret.

Samstundes veit dei fleste at krigen mot Hamas også fører til humanitær naud på Gazastripa.

– Om eg kunne ha bidratt i Gaza, så ville eg gjort det. Det trur eg alle her ville gjort. Men me kan verkeleg ikkje det.

Natalie Kastel og andre frivillige har starta eit bakeri for å sikre mat til dei som treng det i Tal Aviv-området. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

– Mat, ikkje våpen

Rundt i Israel har det oppstått mange frivilligheitssentralar. Mange har kjent på eit behov for å fylle dagane med meining og bidra på ulike vis. Det er også innsamlingar for å støtte dei som har måtte evakuere, eller mista heimane sine.

Eric Ponomariov driv med catering og hadde laga massevis av smørbrød som han skulle levert til ein metallfestival. Den vart avlyst, og han hadde altfor mange smørbrød. Då kom dei på at dei kunne bruke maten til å hjelpe dei som var ramma av terroren.

Natalie Kastel (i midten) lagar smørbrød til dei som treng det, både overlevande, andre frivillige og israelske soldatar. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

– Når ein vaknar til ein situasjon som dette, så kjenner ein berre at ein må gjere noko. Og om det eg kan gjere er til hjelp for folket mitt, så er det fantastisk. Me sørger for mat, og ikkje våpen, seier Kastel.

Den dagen NRK er på besøk skal smørbrøda mellom anna fraktast vidare til eit terapisenter for overlevande etter terrorangrepet.

Støtter ikkje Netanyahu

På Gazastripa er situasjonen no desperat, seier utanlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp til NRK.

Innbyggjarane der har mellom anna ikkje tilgang til drivstoff.

Det gjer at mellom anna bakeri ikkje får produsert mat, har generalkommissær Philippe Lazzarini i FNs nødhjelpsorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) sagt.

– Hjartet mitt blør for dei, akkurat som hjartet mitt blør for mitt eige folk. Men uheldigvis, på grunn av politikk, så er det ikkje mykje eg kan gjere for dei. Det finst ikkje noko humanitært samarbeid, dessverre, seier Kastel.

Medan Natalie Kastel lagar smørbrød til frivillige og soldatar i Israel, blørt hjartet hennar for palestinarar, seier ho. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Ho fortel at ho ikkje støttar statsminister Benjamin Netanyahu og måten han leiar Israel på.

– Eg er ikkje einig med Netanyahu-regimet. Men det er det regimet me har.

Moralsk dilemma

Kastel seier at ho ikkje skil på israelarar og palestinarar som ikkje tilhøyrer Hamas. Samstundes er ho ein av veldig mange israelarar som er klar på at Hamas må stoppast, og at ein ikkje må gløyme at Hamas ønskjer å utrydde landet hennar.

Hamas har angripe Israel med både rakettar og bakkestyrkar. Bildet viser ein skadd bygning i Sderot sør i Israel etter eit rakettangrep frå Gaza. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Hamas har ikkje berre som mål å kjempe mot okkupasjonen av palestinske område, men har også eit nedfelt mål at staten Israel skal opphøyre å eksistere.

– Eg vakna til nyheitene på søndag, og eg tenkte at kanskje vil folk no forstå kompleksiteten og det moralske dilemmaet ved det å skape tryggleik for palestinarar, samstundes som dei har eit regime som har som mål å utslette oss, seier Kastel, som seier at ho ofte føler seg misforstått i samtale med folk som ikkje er frå Israel.

Støre: – Streken er langt overgått

Fredag varsla det israelske forsvaret (IDF) at dei utvidar operasjonen med bakkestyrkar. Målet er å slå ned Hamas ei gong for alle, seier militær og politisk leiing i Israel.

Gjennom helga har det vore harde kampar mellom IDF og Hamas-soldatar inne på Gazastripa.

Søndag sa statsministeren i Noreg, Jonas Gahr Støre (Ap), at han meiner Israel bryt folkeretten.

– Dei har retten til sjølvforsvar, og eg erkjenner at det å forsvare seg mot krigføring frå eit så tett befolka område som Gaza er veldig krevjande. Det kjem framleis rakettar frå Gaza mot Israel, det fordømmer me, sa Støre, og understreka:

– Dei har retten til sjølvforsvar, og eg erkjenner at det å forsvare seg mot krigføring frå eit så tett befolka område som Gaza er veldig krevjande. Det kjem framleis rakettar frå Gaza mot Israel, det fordømmer me, sa Støre, og understreka:

– Så heiter det i folkeretten at det må vere forholdsmessig, og det skal takast omsyn til sivile. Den streken er langt overgått no.

I Israel er synet på krigen ganske så annleis. Statsminister Benjamin Netanyahu seier det er uaktuelt å gå med på våpenkvile, fordi det vil vere å overgi seg for Hamas, terror og barbari.