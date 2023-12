Israelsk eksgeneral vil sulte og fordrive Gazas sivile

Han er en høyt respektert eksgeneral i Israel. Giora Eiland har mer enn 30 års fartstid i det israelske forsvaret, IDF. Han har hatt ansvar for planleggingen i forsvaret, og ledet det mektige nasjonale sikkerhetsrådet i Israel i flere år.

Nå har han skapt internasjonale overskrifter med sine utspill om hva han mener landet hans bør gjøre i Gaza.

– Israel må skape en humanitær krise i Gaza som tvinger hundretusener til å søke tilflukt i Egypt. En alvorlig epidemi vil bringe seieren nærmere, skriver eksgeneralen i en kronikk i den israelske nettavisen Ynet.

Under Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober ble 1139 mennesker drept, ifølge israelske myndigheter. Blant dem var 36 barn. Siden da er over 21.000 mennesker drept av israelske angrep, ifølge helsemyndighetene i Gaza, som er styrt av Hamas. Over 8000 av dem er barn.

Giora Eiland har mer enn 30 års fartstid i det israelske forsvaret. Den siste tiden har han kommet med flere krasse påstander om krigen i Midtøsten. Foto: Ksenia Novikova

Vil ramme sivile

Israelske styrker bør ikke gjøre forskjell på Hamas-krigere og sivile – selv ikke kvinner, skriver han i en kronikk som stod på trykk i Israels største avis, Yediot Ahronot:

– Hvem er de «stakkars» kvinnene i Gaza? De er mødre, søstre og koner til Hamas-mordere.

NRK møter militærstrategen på kontoret i Tel Aviv. Han er pensjonert, og har ingen formell tilknytning til det israelske forsvaret. Den dekorerte generalen uttaler seg som frittstående militærekspert.

NRKs Yama Wolasmal intervjuer tidligere IDF-general Giora Eiland i Tel Aviv, Israel. Foto: Ksenia Novikova

– Hvordan kan en mann som har vært i toppledelsen, i det Israel beskriver som verdens mest moralske hær, si slike ting?

– Det jeg prøver å si er at det eneste effektive presset, og det eneste som betyr noe for Hamas-ledelsen, er folket i Gaza. Hvis de blir veldig frustrerte, veldig bekymret, veldig sinte og sultne, så vil de faktisk kjempe og gjøre opprør mot Hamas.

– Men det vil føre til forferdelige sivile lidelser for Gazas 2,2 millioner innbyggere?

– Ikke nødvendigvis. Det vil føre til en reell frustrasjon i Gaza som vil mobilisere folket til å gjøre opprør mot Hamas. Det vil de ikke gjøre uten at de påføres lidelser.

Vanligere med ekstreme utspill

Giora Eiland er ikke alene om å legge frem forslag som skaper reaksjoner.

Etter terrorangrepet 7. oktober har mange ledende israelere, både i regjeringen og i sivilsamfunnet, tatt til orde for samme type tiltak.

President Isaac Herzog har sagt at sivile i Gaza er legitime mål fordi de ikke har gjort opprør mot Hamas.

Det israelske etterretningsdepartementet har laget teoretiske planer om hvordan Gazas 2,2 millioner innbyggere kan flyttes til Sinai-ørkenen i Egypt.

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering har forsøkt å overtale EU-land til å få Egypt til å gå med på en slik plan.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Abir Sultan / AP

Dahlia Scheindlin, en av Israels fremste politiske eksperter, sier at det har blitt mer stuerent å si ting som før krigen ble oppfattet som uakseptable.

– Jeg opplever at stadig flere samfunnsdebattanter i Israel flytter grensene for hva som er akseptert. Folk som Eiland er svært anerkjent. Han er ingen ekstremist. Holdningene hans har blitt mer «mainstream» etter krigen, sier Scheindlin.

Står om Israels overlevelse

Eksgeneralen sier at Hamas-bevegelsen må knuses for enhver pris fordi de utgjør en eksistensiell trussel mot Israel. Han mener at militært og humanitært press er eneste måten å få hjem de rundt 130 israelske borgerne som fortsatt sitter i Hamas-fangenskap.

– Israel kjemper for sin overlevelse. Akkurat nå kjemper vi på seks ulike fronter med fiender i Libanon, Jemen, Syria, Irak og Iran. Hamas, og alle deres støttespiller må tas.

Eiland mener at sivile i Gaza er delvis medskyldige i terrorangrepet på Israel 7. oktober. Derfor må de ta konsekvensene av å ha tatt del i, og feiret drapet på israelere, mener den pensjonerte generalen.

– Hundrevis, kanskje tusenvis av såkalte sivile stormet inn i Israel sammen med Hamas for å voldta, rane, og drepe israelere 7. oktober. Da må folk i Gaza forstå at det er vidtrekkende konsekvenser for at de støtter et slikt regime.

Det var flere rapporter om seksuell vold og voldtekt under terrorangrepet. FN har sagt de skal etterforske påstandene. Det finnes ingen beviser som NRK har sett på at sivile palestinere deltok i terrorangrepet.

Bildet viser den tidligere IDF-generalen på arbeid etter en pressekonferanse i Tel Aviv tilbake i 2010. Foto: Imago / Alamy Stock Photo

«Ren ondskap»

Eiland mener Israel bør stanse forsyningene av mat, nødhjelp, vann og drivstoff inn til Gaza for å gjøre det ulevelig der.

– Vi er det eneste landet i verden som har forsynt fienden med det de trenger for å overleve. Vi har rett til å opprette en blokade rundt landet vi er i krig med. Hvis vi gjør det sammen med militært press, kan det være mye mer effektivt.

Utspillene til Eiland har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier, spesielt i arabiske land. I Israel har anerkjente kommentatorer som Gideon Levy i avisa Haaretz beskrevet planene hans som «ren ondskap». Eiland avviser kritikken.

– Jeg sier ikke dette fordi jeg vil straffe Gazas sivile. Dette er ikke ondskap for ondskapens skyld. Men målet helliggjør middelet i dette tilfelle, skriver Eiland i den ene kronikken sin.

71-åringen sier at han har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på kronikkene han har skrevet.

– Jeg vil si at 80 prosent av de som har kontaktet meg i Israel har støttet forslagene mine.

Giora Eiland er en av de mest respekterte eksgeneralene i Israel. Her møter han USAs tidligere president George Bush. Foto: Ksenia Novikova

Trosser kritikk

Eiland mener Israel ikke må bry seg om de internasjonale reaksjonene, og gjøre alt for å vinne krigen på Gazastripen.

– Hvordan kan en jøde, som sannsynligvis har familie som opplevde Holocaust-marerittet, foreslå en plan som mange vil tolke som oppfordring til folkemord, kollektiv avstraffelse og fordrivelse av millioner av palestinere fra Gaza?

– Hør her. Hele familien min på fars side ble drept av nazistene i Auschwitz. Så jeg vet nøyaktig hva som skjedde der.

– De fleste israelere forstår at Israel kjemper en eksistensiell krig. Hvis vi mislykkes, vil det ikke være noe Israel. Hvis prisen vi må betale for å overleve er midlertidig elendighet i Gaza, så er dette mer enn berettiget. Det er de fleste israelere enig med meg i.