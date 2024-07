Meldinger om eksplosjonen kom like før kl. 19 tirsdag kveld norsk tid.

Bilder og videoer viste store mengder røyk som veltet opp og en delvis sammenrast bygning sør i Libanons hovedstad.

Den israelske hæren (IDF) var raskt ute med å si at de sto bak angrepet, som de sier var rettet mot Hizbollah-toppen Fouad Sukar. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– IDF har gjennomført et målrettet angrep i Beirut, skriver IDF på Telegram.

Ifølge myndighetene har én kvinne mistet livet i angrepet, skriver Reuters, med henvisning til lokale medier. Ytterligere syv personer er skadet.

Angrepet skal ha rammet nært området Haret Hreik, sør i Libanons hovedstad Beirut.

– En rød linje

Angrepet skjer like etter at raketter i helgen traff de Israel-okkuperte Golanhøydene.

12 barn ble drept i angrepet som rammet en fotballbane i Majdal Shams. Israel har hevdet at det var Hizbollah som sto bak angrepet. Dette har gruppen nektet for.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et møte tirsdag kveld. Bildet er delt av Israels statsministers kontor. Foto: Hand out / statsministerens medierådgiver

– Hizbollah krysset en rød linje, skrev Israels forsvarsminister Yoav Gallant på X tirsdag kveld.

IDF skriver at tirsdagens angrep mot Beirut var rettet mot Hizbollah-lederen som er «ansvarlig for drapene på barn i Majdal Shams og drap på ytterligere israelske sivile».

Ukjent tilstand

Angrepet rammet et område sør i Beirut som er et kjent tilholdssted for Hizbollah-bevegelsen.

Tilstanden til Fouad Sukar, som ifølge IDF var målet for angrepet, er foreløpig ikke kjent. Sukar regnes for å være Hizbollahs nest øverste sjef, nummer to etter Hassan Nasrallah, og leder for organisasjonens militære aktiviteter.

En delvis sammenrast bygning i Beirut. Ifølge sikkerhetskilder ble bygningen skadet i tirsdagens angrep, som Israel har tatt på seg ansvaret for. Foto: Ahmad Al-Kerdi / Reuters

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hadde på forhånd lovet reaksjoner mot Hizbollah etter helgens angrep:

– De vil betale en veldig høy pris for dette angrepet. En de ikke har betalt tidligere, sa Netanyahu.

Tirsdag ble det også gjennomført nok et dødelig angrep fra Hizbollah mot Israel. En sivil israeler mistet livet som følge av et rakettangrep mot kibbutzen Hagoshrim i Nord-Israel.

