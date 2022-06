Israels regjering raknet – mistet flertall etter journalistdrap

Lederne for koalisjonsregjeringen i Israel sa i dag at de går inn for å oppløse regjeringen.

– Etter utmattende anstrengelser for å stabilisere koalisjonen, har statsminister Naftali Bennett og utenriksminister Yair Lapid besluttet å legge fram et lovforslag som oppløser parlamentet, sa de to i en felles uttalelse.

Regjeringen besto av åtte partier fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy.

Israel-forsker Hilde Henriksen Waage.

– Denne regjeringen i Israel er som vi skulle hatt en regjering av alle partier på Stortinget, fra Rødt til Frp. Faktisk var det et enda større sprik, mener Israel-forsker Hilde Henriksen Waage.

Hun sier det var partier med en rekke særinteresser, som alle ble lovt litt.

Det var én enkelt sak som holdt dem sammen – motstanden mot Benjamin Netanyahu. De ønsket et politisk skifte i Israel.

– Etter ett år var ikke limet sterkt nok til å holde partiene sammen, sier Waage.

Video viser israelsk politi som går til aksjon mot gravfølget til journalisten Shireen Abu Akleh.

Forlot regjeringen i protest

I mai ble Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh (51) skutt i hodet og drept. Det skjedde da israelsk politi raidet en palestinsk flyktningleir i Jenin på Vestbredden.

Da tusenvis av mennesker møtte opp for å ta farvel med journalisten, aksjonerte politiet. Kisten med den drepte Al Jazeera-journalisten holdt på å falle i bakken.

Reaksjonene var store, også innad i regjeringen.

– Det ble tungen på vektskålen som gjorde at flertallet i regjeringen raknet, sier Waage.

Ghaida Rinawie Zoabi representerer venstrepartiet Meretz. I sitt avskjedsbrev viste hun til politiets oppførsel.

Ghaida Rinawie Zoabi forlot regjeringen for en måned siden. Foto: EHABJ CC BY-SA 4.0

«Jeg kan ikke lenger støtte eksistensen av en koalisjon som trakasserer arabere på denne skammelige måten,» skrev politikeren og konkluderte med at hun trekker seg fra Knesset.

Fra før hadde Idit Silman, fra Bennetts eget parti, gått av i protest.

Silman er en religiøs jøde. Hun gikk av etter at høyesterett fjernet forbudet mot å spise gjæret brød på israelske sykehus i den jødiske påsken.

Mer kaos

Uten Zoabi satt statsminister Naftali Bennett igjen med støtten til 59 av 120 folkevalgte i Knesset.

Bennett kom til makten etter valget i juni 2021. Han overtok plassen til Benjamin Netanyahu, som hadde vært statsminister i 12 år og siktet for korrupsjon.

Nå blir det nyvalg, som trolig blir holdt i oktober. Det vil være Israels femte valg på tre år.

Lapid vil fungere som statsminister inntil en ny regjering er på plass.

– Selv om det blir nyvalg, hjelper det ingen ting. Det er ingen samling på den andre siden heller. Denne føljetongen bare fortsetter, sier Waage.