Israels regjering mister flertall etter journalists død

Ghaida Rinawie Zoabi representerer venstrepartiet Meretz. I sitt avskjedsbrev torsdag viste hun til politiets oppførsel under begravelsen til den palestinsk-amerikanske journalisten.

«Jeg kan ikke lenger støtte eksistensen av en koalisjon som trakasserer arabere på denne skammelige måten» skrev Zoabi i brevet sitt. Foto: EHABJ CC BY-SA 4.0

«Jeg kan ikke lenger støtte eksistensen av en koalisjon som trakasserer arabere på denne skammelige måten,» skrev politikeren og konkluderte med hun trekker seg fra Knesset.

Bilder fra begravelsen forrige fredag viser det israelske politiet som banker opp palestinere i begravelsesfølge. Heller ikke de som bar journalistens kiste slapp unna.

– Utrolig at regjeringen har overlevd så lenge

Uten Zoabi sitter statsminister Naftali Bennett igjen med støtten til 59 av 120 folkevalgte i Knesset.

Bennett kom til makten etter valget i juni 2021. Han overtok plassen til Benjamin Netanyahu, som hadde vært statsminister i 12 år og siktet for korrupsjon.

Det ble gjennomført fire valg på to år, som ikke førte til at det ble formet en regjering. Den ultranasjonalistiske politikeren Bennett stablet sammen et skjørt flertall, ved å innlemme et islamistisk parti i regjeringen. Dette skjedde for første gang i landets historie.

Den religiøse jøden, Silman gikk av etter at høyesterett fjernet det religiøse forbudet mot å spise gjæret brød på israelske sykehus i påsken. Foto: Maya Alleruzzo / AP

– Det er så stort politisk sprik i den sittende regjeringen som om Rødt og Frp skulle ha delt regjeringskontorene.

Det sier israelforsker Hilde Henriksen Waage.

Det eneste som forente de åtte regjeringspartiene, var ønsket om å fjerne Netanyahu som statsminister.

– Det er utrolig at Bennett-regjeringen har overlevd så lenge som den har.

Enda et valg

Zoabi er det andre Knesset-medlemmet som forlater regjeringen denne våren. I april gikk Idit Silman, fra Bennetts eget parti, Yamina, av i protest.

Silman er en religiøs jøde. Hun gikk av etter at høyesterett fjernet forbudet mot å spise gjæret brød på israelske sykehus i den jødiske påsken.

Naftali Bennett dannet i fjor en koalisjonsregjering bestående av åtte partier, inkludert islamistiske arabere og høyrevridde sionister. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Uten flertall i nasjonalforsamlingen, er det fare for at det igjen vil måtte skrives ut valg.

– Det er ingen andre partier som har et flertall som kan danne en regjering. Det er heller ingen som ønsker å overta regjeringsmakten, sier Waage.

Vil ikke etterforske dødsfallet

Dødsfallet til den palestinsk-amerikanske Sherin Abu Akleh har ført til flere protester de siste ukene.

Politiet har slått hardt ned. Flere av demonstrantene, inkludert en mann som bar Abu Aklehs kiste til graven, har blitt arrestert.

Journalisten ble skutt og drept mens hun rapporterte fra et militærraid i den palestinske byen Jenin.

Hennes arbeidsgiver, Al Jazeera, hevder at hun ble skutt av en israelsk soldat. I går ble det klart at det israelske forsvaret IDF ikke vil etterforske hva som skjedde da journalisten ble skutt på jobb.

Familien til den drepte journalisten har bedt det internasjonale samfunnet om å etterforske Abu Aklehs død

– Vi oppfordrer USA i særdeleshet, siden hun var amerikansk statsborger, og det internasjonale samfunn til å sette i gang en rettferdig og gjennomsiktig etterforskning, for å få en slutt på disse drapene, sa familien til Al Jazeera.

I går kveld publiserte Al Jazeera en video filmet før, under og etter skyting som forårsaket Abu Aklehs død. Her løper andre journalister vekk fra åstedet. Foto: Palestinian Broadcasting Corporation

Video av skytingen

I går kveld publiserte kanalen en video fra skytingen som førte til Abu Aklehs død.

I videoen kan man se et avslappet kamerateam som forbereder seg til filming i Jenin. Så høres det skudd og gjentatte rop etter «Sherin», som ikke svarer.

Mengden skudd og måten de avfyres på, tolkes av Al Jazeera som et bevis på at reporteren ble skutt av soldatene.