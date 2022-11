– Spørsmålet mange stiller er følgende: Hva er formålet med å delta i valg, dersom det uansett ikke fører til noen endring, sier Khalil Shikaki til New York Times.

Han leder det palestinske meningsmålingsinstituttet PCPSR. De prøver å anslå hvor mange som vil stemme i dagens valg i Israel.

I formiddag hadde nærmere 30 prosent avlagt stemme, i følge Kan radio, noe som er høyere enn ved noe valg siden 1999 og kan tyde på at velgere er motivert til å gå til valgurnene til tross for gjentatte valg.

Omtrent 17 prosent av de potensielle velgerne er arabere med israelsk statsborgerskap.

I denne gruppen identifiserer de fleste seg som palestinere, men det er også en rekke andre identiteter. Tradisjonelt har de hatt langt lavere valgdeltakelse enn de israelske jødene.

Historisk samarbeid

Ved forrige valg i fjor fikk det arabiske partiet Ra'am den høyeste oppslutningen noensinne. Det gav dem fire representanter i nasjonalforsamlingen Knesset.

Etter flere forsøk på å danne regjering, ble Ra'am nøkkelen som låste opp kaoset. For første gang gikk et palestinsk parti, som også definerer seg som islamistisk, inn i en regjeringsdannende koalisjon. Partileder Mansour Abbas skrev historie.

Omstridte Benjamin Netanyahu måtte forlate kontoret. Naftali Bennett ble den nye statsministeren.

Allerede da hadde Netanyahu korrupsjonsanklager hengende over seg. Nå stiller han til valg mens han samtidig må forsvare seg i retten.

LEDER: Nesten uansett hvordan det går, så vil partiet til Benjamin Netanyahu, Likud, bli det største. Likevel må det gå inn i en koalisjon for å sikre regjeringsmakt. Foto: Mahmoud Illean / AP

Lovet mye

Det er flere arabiske partier i israelsk politikk. Den tradisjonelle rollen har vært å være i opposisjon til den til enhver tid sittende regjering, og tale den israelske arabiske minoritet sin sak.

I valget i 2020 stilte fire arabiske partier under den Den arabiske felleslisten. Det ga dem en solid representasjon i Knesset, men de holdt seg til den tradisjonelle rollen.

Ra'am trakk seg ut av felleslisten før valget i 2021.

For å gå inn i koalisjonen fikk Ra'am løfter om endringer.

TOK STEGET: Som den første arabisk-palestinske lederen valgte Mansour Abbas å føre sitt parti Ra'am inn i en regjeringskoalisjon i Israel. Foto: Ariel Schalit / AP

Mansour Abbas ville heve levekårene i Israels arabiske samfunn. Basen til Ra'am er blant annet beduinene i Negev. De lever i fattige områder med lite infrastruktur. Mange av deres bosettinger er ikke anerkjent av israelsk lov.

Anerkjenning, infrastruktur og bekjempelse av kriminalitet var blant løftene Abbas ba om. Noe av dette har kommet på plass, skriver NPR.

Ikke nok

Velgerne PCPSR snakker med synes likevel ikke at det har skjedd nok.

– Det er selvfølgelig urettferdig. Koalisjonen Ra'am er med i har hatt makten i bare ett år, men velgerne dømmer dem likevel ut fra hva de har fått til. Oppfatningen er at det ikke var verdt det, sier Khalil Shikaki.

Den arabisktalende TV-kanalen Makan fikk gjennomført en måling i oktober. Den antydet at under 40 prosent av de arabiske velgerne kom til å stille opp i valget i dag.

Under forrige valg var deltakelsen historisk lav. Bare 44 prosent av Israels arabiske statsborgere ga sine stemmer. Blant de israelske jødene var andelen 72 prosent.

I valget i 2020 stemte derimot hele 63,5 prosent av de arabiske velgerne.

Under sperregrensen

De siste meningsmålingene tyder på at de to arabiske partiene med representanter i Knesset ligger helt på sperregrensen. Det skriver Times of Israel.

Blir valgdeltakelsen blant arabere så lav som noen av målingene viser, kan de lett falle under grensen, ifølge avisen.

Det er allerede klart at den nåværende regjeringskoalisjonen sliter. De mangler fem eller seks Knesset-representanter for å kunne fortsette i posisjon.

– Faller Ra'am bort fra Knesset, har Netanyahu og hans parti Likud en klar vei fram til makten, skriver Times of Israel.

Den politiske analytikeren Dahlia Scheindlin sier til NRK at små marginer kan avgjøre hvilke partier som vinner valget i dag.

– Om bare én prosent av sofavelgerne likevel bestemmer seg for å stemme, kan det avgjøre utfallet, mener den israelske analytikeren.



Dersom det blir noen overraskelser, tror hun likevel det vil gå i Netanyahus favør. Hun mener det kan føre landet i en mer udemokratisk retning.

Blant annet har hans ultranasjonalistiske samarbeidspartnere sagt at de vil reformere rettssystemet. De vil endre lovverket slik at flere av tiltalene mot Netanyahu vil frafalle, og gjøre høyesterett mindre uavhengig.

INN I VARMEN: Den ultranasjonalistiske Itamar Ben-Gvir har trolig stemt på seg selv. Han avga sin stemme få minutter etter at valglokalene åpnet i Israel tirsdag morgen. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Makt med nye venner

En allianse på ytterste høyre fløy, kalt Religious Zionist, «religiøs zionist», ligger an til å gjøre et svært godt valg og vil kunne sikre regjeringsposisjon for Netanyahu.

Et av partiene i denne alliansen er Otzma Yehudit, som betyr «jødisk styrke». Det blir beskrevet som et ekstremt parti og ledes av Itamar Ben-Gvir, en kontroversiell skikkelse i israelsk politikk.

Han ble utvist fra Knesset under en koronadebatt i fjor da han omtalte en arabisk parlamentariker som terrorist, og har tatt til orde for å fordrive palestinerne fra de okkuperte områdene.

Han vil også nekte kristne, som han har omtalt som «blodtørstige vampyrer», å feire jul i Israel.

Ben-Gvir hadde også inntil nylig hatt et bilde av den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein på veggen. Godstein drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron i 1994.

Ifølge målinger ligger Otzma Yehudit nå an til å få 13 seter i Knesset, som består av 120 seter.

Dahlia Scheindlin tror en regjering der ultranasjonalistene får stor makt, kan få demokratiske institusjoner til å vakle.

– Mange er veldig urolige for dette. Halvparten støtter dem og halvparten vil bli bekymret for et slikt utfall, og håper at Netanyahu ikke vil klare å få 61 seter eller mer i Knesset, sier analytikeren.