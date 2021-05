I de siste 12 årene har Benjamin Netanyahu dominert israelsk politikk.

Nå er den lengstsittende statsministeren i Israels historie hardt presset.

Netanyahu står overfor sin største utfordring og kan snart være en del av opposisjonen, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Israels president Reuven Rivlin peker på opposisjonsleder Yair Lapid etter at statsminister Netanyahu ikke klarte å danne en styringsdyktig regjering etter valget i mars. Foto: Abir Sultan / AFP

President Reuven Rivlin handlet raskt etter at den sittende statsministeren ikke har klart å forme en styringsdyktig regjering da fristen gikk ut onsdag.

Rivlin peker på opposisjonspolitikeren Yair Lapid, skriver den israelske avisen Haaretz.

Lederen av sentrumspartiet Yesh Atid, sier at målet hans er å danne en koalisjonsregjering der mange partier deltar.

Haaretz skriver at presidenten mener at Lapid nå har den beste muligheten til å forme en regjering.

– Men utfordringene er mange, sier Rivlin.

– Politisk mareritt snart over

Lapid sier han er klar.

– Etter to år med endeløst politisk mareritt, nå ruller det israelske samfunnet, sier en henrykt Yair Lapid.

– En samlingsregjering er ikke noe kompromiss – det er selve målet, legger han til.

Lapid får jobben etter at Netanyahu ikke kom i mål med sitt siste forsøk å stable en koalisjon på beina.

Dette er mannen som ligger an til å bli ny statsminister i Israel, Yair Lapid. Foto: Amir Cohen / Reuters

Netanyahus frist utløp ved midnatt natt til onsdag lokal tid.

President Rivlin signaliserte onsdag at han ville handle raskt i forsøket på å løse den politiske krisen i landet.

Han kalte inn både Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid, og Naftali Bennett fra Yanima-partiet til møte.

Onsdag kunngjorde presidenten beslutningen om å gi Lapid oppdraget.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sørge for at en israelsk samlingsregjering kan bli dannet så snart om mulig, sier Lapid.

Netanyahu leder inntil videre en overgangsregjering.

Etter å ha sittet ved makten i tolv år, og er han den lengstsittende statsminister i Israels historie.

Israel har hatt fire valg siden 2019, og det forrige ble holdt i mars.

Riksadvokat Avichai Mandelblit tok ut korrupsjons tiltale mot Netanyahu første gang i oktober 2019. Foto: Menahem Kahana / AFP

I hvert valg har Netanyahus parti Likud blitt størst. Likevel har ikke statsministeren klart å danne en ny stabil regjering med flertall bak seg i nasjonalforsamlingen Knesset.

Fengsel neste for Netanyahu?

Mange i Israel vil mene at det er statsministerstolen som har holdt Netanyahu unna en fengselscelle.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit tok i oktober 2019 ut tiltale mot Netanyahu for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

26. november 2019 sa riksadvokaen at han hadde utvidet tiltalen mot Netanyahu til tre straffbare forhold.

Den ene saken gjelder statsministeren og hans familie som skal ha mottatt eksklusive gaver. Verdien skal være over 2 millioner kroner.

Blant gaver som er mottatt er kostbare smykker, champagne og eksklusive sigarer.

Gavene er gitt av den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan. Motytelse skal ha vært politiske og økonomiske tjenester som skal ha gitt dem forretningsmessige fordeler.

Positiv medieomtale

Benjamin Netanyahu skal også ha inngått en avtale med eieren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, for å få positiv medieomtale.

Som motytelse skulle han legge politiske hindringer i veien for den konkurrerende avisen Israel Hayom.

Netanyahu skal også ha forhandlet med Shaul Elovitch, en av hovedeierne av den israelske telegiganten Bezeq.

Ifølge avtalen mellom dem skulle statsministeren få positiv omtale på hans nettavis Walla. Som motytelse skal han ha lovet Bezeq gunstige betingelser.