Et knapt flertall av israelsk høyesterett har bestemt at en omstridt lov, som Netanyahus sterkt konservative regjering fikk vedtatt i fjor sommer, er ugyldig.

Den konkrete loven skulle begrense domstolens tilsyn med landets regjering og ministre.

Rettsreform

Loven er en del av en mye omtalt rettsreform som Netanyahu og hans støttespillere har ønsket å innføre, men som har skapt stor splid i landet.

Statsminister Benjamin Netanyahus reformforslag førte til massive protester i Israel. Foto: Ariel Schalit / AP

Mange fryktet at rettsreformen vil svekke rettsvesenets uavhengighet og dermed også demokratiet i Israel.

Titusener av israelere tok del i ukentlige massedemonstrasjoner i flere måneder.

Protestene har likevel stilnet i etterkant av Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, og den påfølgende krigen på Gazastripen.

Knapt flertall

Høyesteretts behandling av saken kom etter en klage fra menneskeretts- og borgerrettsgrupper.

De 15 høyesterettsdommerne har behandlet loven siden september.

Et knapt flertall av dommerne, åtte av femten, vant frem med sin motstand mot loven.

Avgjørelsen var allerede lekket til journalister, og observatører mener at kunngjøringen kan ha kommet nå for å unngå flere lekkasjer, skriver The Jerusalem Post.

– Kravet om å la loven gjelde for dem som er på toppen av pyramiden angår det sentrale i vårt regelverk, at alle er like for loven, sier en av dommerne som stemte for å ugyldiggjøre loven, Ofer Grosskopf, ifølge Jerusalem Post.