Israels forsvarssjef og forsvarsminister tar på seg ansvaret for drepte gisler

– Som forsvarsminister tar jeg ansvar for alt som skjer i sikkerhetssektoren og alt som skjer i denne krigen. Både det vi oppnår og kostnaden, og de alvorlige tabbene. Det samme gjelder for gårsdagens hendels, sier Israels forsvarsminister under en pressekonferanse lørdag.

Det israelske forsvarets (IDF) generalstabssjef Herzi Halevi hadde en lignende uttalelse tidligere lørdag. I en TV-sendt uttalelse tok han også på seg ansvaret for de tre drepte gislene.

– IDF og jeg som dets leder er ansvarlige for det som skjedde. Vi vil gjøre alt i vår makt for å hindre at slike hendelser gjentar seg i fortsettelsen av kampene, sa Halevi i en uttalelse på israelsk TV lørdag.

Han la til at de tre gislene gjorde alt for at de israelske soldatene skulle forstå at de ikke utgjorde en trussel.

– De bevegde seg uten skjorter slik at vi ikke skulle mistenke dem for å ha bomber på kroppen, og de holdt opp hvitt tøy så vi skulle forstå, sa han.

IDFs generalstabssjef Herzi Halevi sier gislene gjorde alt for at de israelske soldatene skulle skjønne at de ikke utgjorde noen trussel. Foto: AP

Forsvarer soldatene

Skuddvekslingen fant sted i forbindelse med kamper i Gaza-forstaden Shejaiya. De tre gislene dukket opp noen titalls meter fra en israelsk soldat og israelske styrker trodde de utgjorde en trussel.

Yotam Haim, Alon Shamriz og Samer El-Talalka var alle i 20-årene. De ble bortført til Gazastripen under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

– Skytingen av gislene skjedde i strid med reglementet. Det er forbud å skyte på dem som vifter med hvitt flagg og overgir seg. Men denne skytingen skjedde i kamp og under press, sa Halevi og forsøkte også å forsvare soldatene som drepte de tre israelerne:

– Jeg forsøker å plassere meg selv i hodet på en soldat i Shejaiya etter dager med intense kamper, nærkamper, møter med terrorister i sivile klær som forsøker å tilnærme seg på alle mulige måter. De må være på vakt og klare for alle trusler. En avgjørelse på brøkdelen av et sekund kan være forskjellen på liv og død, sa forsvarssjefen.

Samer Talkalka, Alon Lulu Shamriz og Yotam Haim ble skutt og drept av israelske soldater da de flyktet fra Hamas i Gaza. Foto: Privat

Det israelske militæret (IDF) har startet en etterforskning av hendelsen. Ifølge Halevi har de umiddelbart trukket lærdom av drapene, og denne er nå kommunisert videre til israelske soldater.

– Det kan være andre tilfeller der gisler rømmer eller blir forlatt under kamper, og vi har en plikt og et ansvar for å redde dem i live, sa han blant annet i talen sin.

Forsvarsminister Gallant sier han har snakket med familiene til de tre drepte mennene. Han beskriver telefonsamtalene som «ladede, smertefulle og vanskelige».

– Først og fremst for familiene, men også for meg personlig, sier han.

Samtidig ønsker familiene og pårørende til gisler som holdes på Gazastripen at israelske myndigheter om å stanse kampene og gjøre en avtale for å sikre løslatelse.

Det var en stor folkemengde i Tel Aviv lørdag som ønsker at myndighetene gjenopptar gisselforhandlingene og stanser kampene. Foto: Reuters

Hundrevis av demonstranter i Tel Aviv ønsker forhandlinger

Oppfordringen kom under en ukentlig demonstrasjon i Tel Aviv lørdag, organisert av en organisasjon for familiene til israelske gisler og savnede.

Demonstrasjonen finner sted på en plass i Tel Aviv som nå har blitt omdøpt til Gissel-plassen etter at familier og pårørende jevnlig har brukt den til å samles etter 7. oktober. Plassen ligger i nærheten av IDFs hovedkvarter.

– Vi mottar bare lik. Vi vil at du stanser kampene og innleder forhandlinger, sa Noam Perry, datter av Haim Perry, som holdes som gissel.

Etter demonstrasjonen gikk hundrevis av demonstranter fra Gissel-plassen til IDFs hovedkvarter, melder Haaretz.

Familiene og de andre til stede sier de vil barrikadere seg utenfor til de får presentert en ny handlingsplan for gisselfrigjøring.

«Bring dem hjem nå,» er slagordet til familiene til gislene. Her fra lørdagens demonstrasjon.​​​​​​​ Foto: Reuters

Netanyahu ber IDF kjempe til siste slutt

Samtidig virker det ikke som om statsminister Benjamin Netanyahu er så villig til å forhandle. Under en pressekonferanse lørdag sier han at kampene på Gazastripen vil fortsette «til siste slutt».

– Vi er fast bestemt på å fortsette til siste slutt, sa den israelske statsministeren på en pressekonferanse, ifølge Sky News. Der ga også han uttrykk for sorg for de tre gislene som ble drept av israelske styrker ved et uhell fredag.

Netanyahu sa også at den israelske offensiven på Gazastripen hadde bidratt til å presse fram utvekslingene av gisler og fanger i november, og fortsatte:

– Instruksene jeg gir forhandlingsteamet er basert på dette presset, uten det har vi ingenting, sa Netanyahu.

Nyhetsbyrået Reuters tolker dette som et mulig hint om at det er innledet nye forhandlinger.

Wall Street Journal meldte lørdag at Qatars stats- og utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani og direktøren for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, skulle møtes i Oslo.

Samtalene ble beskrevet som «utforskende», og kildene sier at det er mye som hindrer en ny gisselavtale. Barnea er også ventet å møte egyptiske tjenestemenn, ifølge avisen.