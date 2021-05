Israels forsvarsminister: - Gaza vil brenne

En alvorstynget Benny Gantz ser inn i kameraet med et skarpt blikk.

– Gaza-beboere, sist vi møttes på id var jeg forsvarssjef og ledet operasjon 'protective edge'. Gaza har fortsatt ikke kommet seg på beina. I dag er jeg forsvarsminister, og hvis Hamas ikke stanser volden, vil angrepet i år bli hardere og mer smertefullt enn i 2014, sier Gantz i den halvannet minutt lange videoen.

Den er spilt inn spesielt i forbindelse med muslimenes viktigste høytid, id, og er publisert på en YouTube-kanal tilknyttet det israelske forsvarsdepartementet. Torsdag var videoen vist rundt 1300 ganger.

Folk i Gaza ber foran ruinene av hjemmet sitt. Foto: Mahmoud Khattab / Zuma Press

Forsvarsministeren truer med enda mer ødeleggelse enn da Israel invaderte Gaza i 2014. Den krigen kostet 2100 palestinere livet, 500 av dem barn. Store deler av den avsperrede kyststripen ble lagt i ruiner. 10.000 mennesker ble skadet. Israel mistet 65 soldater og seks sivile i kampene den gangen.

– Hvis israelske borgere må sove på bomberom vil Gaza brenne, sier Gantz, og dunker pekefingeren i skrivebordet sitt.

Gir Hamas skylden

– Hamas-ledere har ansvaret for at dere er fanget i hjemmene deres, istedenfor å forberede til høytiden. Dessverre opererer de fra sivile områder. Derfor vil skadene bli enorme. De ofrer dere for sine personlige interesser.

Gantz sier at Hamas lurer folk til å tro at kampen deres dreier seg om urolighetene ved AlAqsa-moskeen den siste uken.

– Det er løgn. Israel ivaretar religionsfrihet. I dagene før denne siste konflikten pleide tusenvis av bedende å samles ved moskeen daglig, sier han i videoen.

Palestinere ble rasende over at israelsk politi stormet AlAqsa-moskeen og skjøt med tåregass og sjokkgranater. Foto: Mahmoud Illean / AP

Israel sier at de har drept flere titalls høytstående Hamas-medlemmer de siste dagene. Hamas har sendt en bølge av raketter inn mot Israel.

– Terrorgruppene og deres ledere ser på seg selv som seierherrer. Det er de ikke. Det sviende nederlaget deres er bare begynnelsen.

– Vi har høytstående Hamas-ledere i siktet, og de løper for livet, sier Israels forsvarsminister.

Nytt missil bekymrer Israel

Frykten for Hamas-raketter har gjort at de aller fleste flyselskaper har innstilt sine flyvninger til og fra Israels hovedflyplass, Ben Gurion i Tel Aviv. De fleste fly blir omdirigert til den eneste andre flyplassen i landet, Ramon i helt sør i Israel, like ved badebyen Eilat.

Men i kveld hevder Hamas at de også har beskutt Ramon-flyplassen med et hittil ukjent missil, Ayyash 250, oppkalt etter en Hamas-leder som ble drept av Israel. Utviklingen av et slikt langtrekkende missil kan være et stort vendepunkt i konflikten.

Hamas har sendt ut dette bildet av batteriet som de hevder skyter ut det nye missilet Ayyash som de hevder kan nå mål over hele Israel.

Flyplassen ligger nemlig 250 km unna Gaza-stripen. Hvis Hamas har et missil som kan nå så langt, kan de ramme mål over hele Israel.

– Vi har tatt i bruk Ayyash 250 og vil fortelle fienden: Hver krik og krok, fra nord til sør er innenfor rekkevidden til våre missiler, sier talsmannen for Qassam-brigaden, Abu Ubaida til den palestinske nettavisen Safa.

Gantz avslutter video-hilsenen til folk i Gaza med et dystert budskap.

– Gaza-beboere, dere burde har feiret i dag. Men på grunn av Hamas og terrororganisasjonene blir det ingen feiring i Gaza i dag.