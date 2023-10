Israelere som er imot å bære våpen snur etter terrorangrepet

Inntil terrorangrepet 7. oktober kjempet ultraortodokse jøder mot å delta med våpen i hånd i Israels kriger.

Det har endret seg etter 7. oktober.

Da ble flere enn 1400 israelere drept, om lag 230 ble tatt som gisler av Hamas.

I løpet av de to første ukene etter terrorangrep har 2000 ultraortodokse meldt seg til krigsinnsats, skriver den israelske avisen Haaretz.

Det er omstridt blant ultraortodokse jøder å gå inn i forsvaret. Nå er det mange som likevel melder seg til krigen mot Hamas. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Talsperson i det israelske forsvaret (IDF), admiral Daniel Hagari, sier til Haartez at opptreningen startet mandag i denne uka.

Forskjellsbehandling skaper splid

Det at noen «miljøer» slipper å måtte ofre livene sine i Israels kriger, har ført til opprivende konflikter i det israelske samfunnet i mange år.

At ultraortodokse setter seg på siden av samfunnet har ført til splid i Israel. Politiet bruker vannkanon mot en gruppe ultraortodokse i Jerusalem. Bildet er fra 26. november, 2017. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Mange mener det er urettferdig at ultraortodokse jøder slipper militærtjeneste.

Helt siden Israels opprettelse i 1948, har ultraortodokse jøder hatt unntak fra obligatorisk militærtjeneste.

Ifølge israelsk lov må «vanlig» israelsk ungdom bruke flere år av livene sine i forsvaret.

Kvinner som har fylt 18 år må tjenestegjøre i to år, mens menn må inn i det militæret i tre år.

– Aldri holdt i et våpen

Felles for de ultraortodokse jødene er at de ikke har erfaring fra krigføring.

– Riktig, jeg har aldri holdt i et våpen før, sier Moti Leitner til CNN.

Han er far til tre døtre på 9,7 og 6 år.

– Jeg gråt et helt døgn etter terroren 7. oktober sier mannen som er kledd som de fleste ultraortodokse med sort dress, hatt på hodet og krøller langs ørene.

– Det som skjedde, sjokkerte oss alle.

En ultraortodoks jøde velsigner en soldat. Bildet er fra Nablus på Vestbredden. Foto: ODED BALILTY / AP

Moti Leitner sier de ultraortodokse ikke lenger kan leve på siden av det israelske samfunnet.

– Det er ikke bærekraftig i lengden. Terrorangrepet var en øyeåpner. Vi må også ta ansvar, fortsetter Moti Leitner.

«Mobbes» av sine egne

Et fåtall ultraortodokse jøder har også tidligere vervet seg.

Inntil nylig har de møtt mye motstand fra «sine egne».

De har fått problemer med å skaffe seg en ektefelle blant de ortodokse.

De får ikke jobber i det miljøet de kommer fra, skriver National Library of Medicine.

At ultraortodokse setter seg på siden av samfunnet har ført til splid i Israel.

En ortodoks jøde leser fra toraen mens en soldat er på vakt. Bildet er tatt på Nablus på Vestbredden i mai, 2007. Foto: GIL COHEN MAGEN / Reuters

De sliter også med å få jobber i «det vanlige» israelske samfunnet fordi de blir sett på som gammeldagse så lenge de fortsatt holder seg til ultraortodoks måte å leve på.

Mange er frosset ut av det samfunnet de kommer fra.

Andre er blitt ekskludert fra familiene sine, skriver The Guardian.

Alt dette ser ut til å være endret etter terrorangrepet 7. oktober.

«Ta vare på jødedommen»

Begrunnelsen for at de ultraortodokse slipper å krige er at de skal være tradisjonsbærere og «ta vare på jødedommen» skriver PBS News.

Jødiske lærde frykter at ved å gå inn i forsvaret så vil ungdommene bli gradvis sekularisert og «drifte bort fra religionen sin».

Jødiske lærde frykter at hvis unge ultraortodokse går inn i forsvaret vil de gradvis fjerne seg fra praktisering av troen. Bildet fra en jødisk høytid 27. september. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Etter avtalen skal de ultraortodokse studere den jødiske skriften toraen 45 timer i uka i minst tilsvarende tid som andre ungdommer er i førstegangstjenesten.

Mange ultraortodokse studerer toraen fra 13-års alderen.

Men erfaring viser at mange «jukser».

En stor del av dem er registrert som aktive i studiet av religiøse jødiske skrifter, uten å være det, skriver TheMediaLine.

En god del får månedlig stipend uten å skulle hatt det, skriver nettstedet.

Israelske soldater sloss mot Hamas i Gaza og forbereder seg på angrep fra Hezbollah i Libanon. Bildet er fra grensen til Libanon 26 oktober. Foto: JALAA MAREY / AFP

Av Israels befolkning på 9 millioner er om lag 15 prosent ultraortodokse.

169.500 soldater er innrullert i det normale forsvaret. I tillegg har landet mulighet til å utkommandere 465.000 reservestyrker.

Av disse er om lag 300.000 kalt til tjeneste etter at Hamas angrep landet 7. oktober.