Benny Gantz nekter å gå inn i regjering med en korrupsjonsanklaget statsminister.

Benjamin Netanyahu sier han ikke kan regjere med de arabiske partiene.

Avignor Lieberman vil ikke samarbeide med de ultraortodokse.

Liebermann, som kom på tredjeplass i valget tirsdag, kan sitte med nøkkelen til det som kan bli en nasjonal samlingsregjering i Israel. Den tidligere forsvarsministeren kan bli valgets vinner selv om hans parti kun har ni seter i nasjonalforsamlingen Knesset.

Avigdor Lieberman og kona Ella avgir sine stemmer i valget i Israel på tirsdag. Foto: Ammar Awad / Reuters

Etter at 90 prosent av stemmene er talt opp, har de to hovedrivalene Gantz og Netanyahu like stor oppslutning. Begge får 32 plasser i nasjonalforsamlingen Knesset, som har 120 seter.

Dersom partiet til statsminister Benjamin Netanyahu, Likud, samarbeider med sine naturlig allierte i mindre partier på høyresiden, får han 55 plasser, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke nok til å danne en regjering med flertall i nasjonalforsamlingen.

Det samme gjelder partiet Blått og hvitt til den tidligere generalen Benny Gantz, som fikk samme oppslutning som statsministeren. Dersom han samarbeider med de arabiske partiene og partier på venstresiden, er hans grunnlag for å danne regjering på 55 plasser i Knesset.

Begge mangler noen seter for å oppnå de 61 plassene som kreves for å få flertall.

Vil ikke regjere med Netanyahu

Etter at det ble umulig å kåre en klar vinner mellom Benjamin Netanyahu og Benny Gantz i vaget tirsdag, er mannen som fikk tredje flest stemmer blitt en joker.

Den tidligere forsvarsministeren ønsker en regjering uten de ultraortodokse partiene.

– Det er bare én mulighet; en nasjonal samlingsregjering som er bred og liberal. Vi vil ikke slutte oss til noen annen regjeringskonstellasjon, sier Liebermann ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Benny Gantz vil ikke i regjering med korrupsjons anklagede Netanyahu. Netanyahu vil ikke ha de arabiske partiene inn i regjering. Lieberman vil ikke samarbeide med de ultraortodokse partiene. Likevel kan sistnevnte bli joker i regjeringsforhandlingene. Foto: Amir Cohen / Reuters

Lieberman var på forhånd spådd å kunne sitte igjen som jokeren etter nyvalget i Israel. Det var da Lieberman gikk ut av regjeringen i desember i fjor at Netanyahu så seg nødt til å skrive ut det første nyvalget, som ble holdt 9. april, skriver NTB.

Netanyahus forsøk på å danne koalisjonsregjering etter det valget, førte ikke fram da Lieberman og hans parti sa nei.

Lieberman krever at ultraortodokse må avtjene verneplikt på lik linje med andre israelere, noe Likuds ultraortodokse støttepartier nektet å gå med på.

Men det er ikke sikkert at Lieberman blir en joker. Den israelske avisen Haaretz skriver at Benny Gantz har gjentatt at han kan samarbeide med Likud, men ikke kan sitte i en nasjonal samlingsregjering med Benjamin Netanyahu. Gantz viser til korrupsjonsanklagene mot Netanyahu, som kommer opp i det israelske rettsvesenet om noen få uker.

Haaretz og BBC skriver at ingenting tyder på at partiet Likud kan godta kravet fra Gantz om at et regjeringssamarbeid må bli uten Netanyahu.

Vidt spekter av partier

Den britiske kringkasteren skriver onsdag ettermiddag at resultatene fra valget fortsatt viser:

Likud og Blått og hvitt, har 32 plasser hver.

Partiet til Lieberman, Yisrael Beiteinu, har 9 plasser.

En fellesliste av flere arabiske partier i Israel har 12 seter i nasjonalforsamlingen.

Partiene til de ultraortodokse har til sammen 17 plasser.

De ytterliggående høyrepartiene i alliansen Yamina har 7 seter.

Partiet Labour-Gesher har 6 og Democratic Camp har 5 seter.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han er klar til å forhandle fram en «sterk sionistisk regjering».

– Det skal ikke bli, og det kan ikke bli, en regjering som støtter seg på arabiske partier, antisionistiske partier, fortsatte han.