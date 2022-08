Lørdag kveld fortsetter rakettangrepene mot Gaza-stripen. Det skal de gjøre i en uke til, sier den israelske hæren.

Til sammen 15 personer er drept i angrepene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Til gjengjeld har palestinske militser fyrt av minst 200 raketter mot Israel, skriver Reuters. Lørdag kunne sirener som varsler rakettangrep høres i den Tel Aviv i Israel. Det melder både det israelske militæret og journalister fra nyhetsbyrået AFP i byen.

Fredag ble 13 drept i en rekke luftangrep mot ulike mål på Gaza.

En av dem var en fem år gammel jente. Også en av topplederne i gruppa Islamsk hellig krig ble drept.

Israel sier det er Islamsk hellig krig som er målet for angrepene, og at gruppa utgjør en «umiddelbar forestående trussel.»

Det skytes også raketter mot Israel fra Gaza. Islamsk hellig krig sier også de vil fortsette å skyte raketter.

Israels antimissilsystem skytes opp for å stanse en rakett fra Gaza mot Israel. Foto: Ariel Schalit / AP

Ambulansepersonell i Gaza ankommer al-Shifa-sykehuset i Gaza by med en kvinne skadd i et av angrepen fra Israel. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Ingen steder å flykte

At angrepene kan fortsette en uke, skaper dyp fortvilelse hos en krigstrøtt befolkning. Det sier landdirektør for Norsk Folkehjelp i Gaza, Anja Riiser.

Det er bare 15 måneder siden siste store krig, og deler av Gaza ligger fortsatt i ruiner. Nå kommer nye angrep.

– Folk sitter hjemme og er livredde for hva som skal skje. Folket i Gaza har ingen steder å flykte, sier Riiser til NRK.

Rundt 2 millioner mennesker bor på Gaza-stripen. Det er et av verdens mest folketette områder. Når bombene faller, kan ikke folk forlate området.

Gaza grenser til Israel og Egypt, og alle grensepostene er stengt.

Heller ikke Riiser eller andre internasjonale i Gaza har mulighet til å komme seg ut nå, ifølge Riiser.

Anja Riiser, landdirektør i Gaza for Norsk Folkehjelp.

Hun snakker med NRK fra badet sitt i 10. etasje i Gaza by. Like før, ble nabolaget rammet av et israelsk angrep. Selv har hun og naboene en bag med det viktigste stående ved utgangsdøra.

– Vi må bare håpe at Israel gir oss nok tid til å komme ut, hvis de skal bombe noe i nærheten her, sier Riiser.

Vanligvis varsler israelerne om angrep som kommer. Men ikke alltid.

Folk på Gaza som Reuters har snakket med hevder de fikk 15 minutter forvarsel før lørdagens angrep. Det israelske militæret hadde ingen kommentar til Reuters på spørsmål om dette var tilfelle.

Hesham, en av fire handikappede søsken, sitter i ruinene av huset som ble truffet av et israelsk angrep i Gaza by. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Mangel på strøm

Ifølge israelske aviser er det foreløpig ingen diskusjoner om en våpenhvile mellom Israel og Islamsk hellig krig.

Gazas eneste kraftverk ble stengt i dag på grunn av mangel på bensin. I dagene opp mot angrepene som startet fredag, har grensepostene vært stengt også for varer.

Nå er alle avhengige av egne generatorer, så lenge bensinen holder, sier Riiser. Det gjelder også sykehusene i Gaza.

– Gaza er allerede nesten uten strøm. 70 prosent av befolkningen er allerede avhengige av mathjelp, sier Riiser til NRK.

Det er få reserver i Gaza. At grensepostene er stengt for varer, gjør at dyr ikke får dyrefor, det er mangel på medisiner og på bensin.

Hamas, som styrer Gaza, har sendt ut en melding om at det ikke er matmangel, og at de vil slå ned på forsøk på å heve matvareprisene for å tjene på krisen.

Ambulansepersonell ved en bygning truffet av et israelsk angrep i Gaza 6. august. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Det var arrestasjonen av Bassam al-Saadi, lederen av Islamsk hellig krig i Palestina, som utløste konflikten denne gangen. Han ble arrestert i byen Jenin på Vestbredden tidligere denne uken.

Lørdag pågrep Israel også 19 andre medlemmer av gruppa Islamsk hellig krig.

Ifølge Israels forsvarsminister Benny Gantz, har Israel allerede henrettet «mange terrorister som planla å sende raketter inn i Israel», siden Israel startet angrepene mot Gaza fredag.

Vanlige folk i Gaza betaler en høy pris, sier Anja Riiser.

– Det sies her at det som unnfanges på Vestbredden fødes i Gaza. Altså at ting som skjer på Vestbredden fører til at folket i Gaza må betale prisen. Det er det som har skjedd igjen nå, sier Riiser.

Norge bekymret

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at hun er sterkt bekymret for eskaleringen i og rundt Gaza.

– Jeg oppfordrer alle involverte til å redusere spenningene, vise tilbakeholdenhet og beskytte sivilbefolkningen, sier utenriksministeren i en pressemelding lørdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Marthe Heian Engdal, nestleder i NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning, sier situasjonen er så spent at det kommer til å blusse opp konflikter som denne med jevne mellomrom.

– Det er en trykkoker. Det er en spent situasjon hele tiden, så blusser det opp innimellom. Det er en dramatisk humanitær situasjon for folket som bor der, og det er en forferdelig fastlåst politisk situasjon. Men ingen av årsakene til konflikten blir fiksa, sier Heian-Engdal.

Hun tror sjansene for at en tar tak i årsakene til konflikten er enda lavere nå, med en pågående storkrig i Europa og høy spenning mellom Kina og Taiwan.

– Uansett om dette blir en stor eller liten krig, så vil ingenting fikses. Vi kommer i samme situasjon om noen eller mange måneder igjen, sier Heian-Engdal.