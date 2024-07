Israel: Dronen som angrep Tel Aviv, var iranskprodusert og ble trolig sendt fra Jemen

Det israelske militærets talsperson Daniel Hagari sier fredag formiddag at dronen var iranskprodusert og at den antakelig ble avfyrt fra Jemen.

Houthienes militære talsperson sa fredag morgen at de har angrepet den israelske storbyen med en drone, og at militsen kommer til å fortsette å angripe Israel i solidaritet med palestinerne som rammes av Gaza-krigen.

Luftvernsirenene ble ikke utløst i forkant av eksplosjonen, som rammet en bygning i sentrum av Tel Aviv.

Menneskelig svikt var årsak til at dronen ikke ble fanget opp av luftvernsystemene, opplyser det israelske flyvåpenet i en uttalelse gjengitt av avisa Haaretz fredag morgen.

Det israelske militæret IDF sier de har økt patruljeringen i lufta etter hendelsen. IDFs innledende undersøkelser tyder på at eksplosjonen var forårsaket av et «mål fra lufta».

Splinter regnet ned over Tel Aviv, og byens ordfører Ron Huldai omtalte det raskt som et droneangrep i en melding i sosiale medier.

Israelsk politi jobber på åstedet for eksplosjonen i Tel Aviv fredag. Foto: Oded Balilty / AP

Mann med splintskader

Tidligere sa også Houthi-militsens informasjonsminister til TV 2 at det var de som angrep Tel Aviv natt til fredag.

– Tel Aviv ble bombet av de jemenittiske væpnede styrkene med et nytt våpen som vil bli annonsert i neste uttalelse, sa gruppens informasjonsminister Nasr al-Din Amer.

Eksplosjonen fant sted rundt klokka 3.15 i en bygning i sentrum av byen. To personer ble lettere skadet, opplyste først ambulansetjenesten Magen David Adoms talsperson Zaki Heller.

– Politiet fant sammen med ambulanse- og redningsmannskaper en mann i 50-årene i en nærliggende bygning. Han var død i leiligheten sin, med splintskader på kroppen, het det i en uttalelse fra politiet fredag morgen.

Ytterligere ti personer med mindre skader får helsehjelp som følge av angrepet, tilføyer politiet.

Grundig gransking

Al-Jazeera skriver at man kunne se hvit røyk stige opp fra området, men nødetatene opplyste raskt at det ikke brant på stedet. Beboere i nærheten fortalte om gjenstander som gikk i stykker som følge av eksplosjonen, skriver Jerusalem Post.

– Foreløpige undersøkelser viser at den skyldtes at et luftmål styrtet. Ingen alarmer ble utløst. En grundig gransking er i gang, sa IDF i en uttalelse.

Kort tid tidligere sa Houthi-militsens militære talsperson på X at de vil avsløre detaljer om en militæroperasjon mot den israelske storbyen.