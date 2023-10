Israel: – Har kontroll ved grensa til Gazastripa

I ei fråsegn gjengitt av Israels militærradio, seier talsperson Daniel Hagari at ingen har kryssa gjerdet frå Gazastripa sidan måndag.

Hagari opplyser at det blir lagt ut miner på dei stadene der gjerdet blei brote.

I tillegg gav han eit tilsynelatande svar på rykte om at Hamas har brukt tunnelar til å komme seg over grensa. Han sa at det israelske forsvaret ikkje har funne nokon slike tunnelar.

1500 døydde Hamas-krigarar

Rundt 1500 Hamas-krigarar er funne døde i Israel og rundt Gazastripa, ifølgje det israelske forsvaret (IDF). Det har vore kampar inne i landet etter angrepet til rørsla i helga.

Via radiostasjonen sin uttalte IDF måndag at angrepa på Gazastripa held fram kraftig og breitt, sjølv om det kan medføre skade på israelske fangar.

Meir enn 100 israelarar skal vere tekne av Hamas, ifølgje den israelske utanriksministeren.

Ruinane av Yassin-moskeen, som blei treft av eit israelsk luftangrep, i Gaza by. Foto: Adel Hana / AP

– Alle mål blir angripne

– Viss vi har konkret etterretningsinformasjon om kvar gislar er, vil Israel naturlegvis avstå frå angrep. Men så lenge vi ikkje har nokon slik informasjon, vil alle Hamas-mål bli angripne, heitte det på IDFs radiostasjon måndag ettermiddag, ifølgje Al Jazeera.

IDF oppmoda tysdag morgon sivile palestinarar som skal flykte frå luftangrepa på Gazastripa, om å dra til Egypt, som også grensar til Gaza.

Seinare om det kontrabeskjed om at grenseovergangen ved Rafah er stengd.

Det blir leita i ruinane etter eit israelsk luftangrep mot bygningar i flyktningleiren Jabalia på Gazastripa måndag. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

200 angrep i natt

Israel har gjennomført angrep mot 200 mål i Gaza natt til tysdag, opplyser den israelske hæren.

Måla var i nabolaga Rimal og Khan Yunis. Fleire bustader knytte til Hamas-krigarar skal også vere angripne.

Han seier at innbyggjarane blei varsla i sosiale medium før angrepa, men utdjupa ikkje ytterlegare.

Hamas har gjennomført det blodigaste angrepet inne i Israel nokosinne. Israels motangrep er veldig. Kva lurer du på om krigen? NRKs ekspertpanel svarer på spørsmåla dine. Programleiar Rima Iraki Du trenger javascript for å se video. Hamas har gjennomført det blodigaste angrepet inne i Israel nokosinne. Israels motangrep er veldig. Kva lurer du på om krigen? NRKs ekspertpanel svarer på spørsmåla dine. Programleiar Rima Iraki

Ber Iran halde seg unna

USAs forsvarssjef Charles Brown ber Iran om ikkje å involvere seg i konflikten i Israel og i Gaza.

Brown og den israelske kollegaen hans Herci Halevi hadde måndag samtalar, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

Der diskuterte dei angrepet frå Hamas, og tiltak for å styrkje den amerikanske posisjonen i regionen.

Brown seier han ikkje vil at konflikten skal spreie seg.