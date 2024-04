Israel: – En rekke droner på vei fra Iran

Like før klokken 22 holdt statsminister Benjamin Netanyahu en tale til folket på TV, og ba dem stå sammen mot trusselen.

– Vi er forberedt på et direkte angrep fra Iran, sier Netanyahu ifølge nyhetsbyrået AFP.

Netanyahu sier at Israel har støtte fra både USA og Storbritannia, og takker for støtten. Israels statsminister sier også at de som skader landet vil bli skadet selv.

Samtidig melder en rekke israelske medier at de har kilder på at en rekke droner er på vei fra Iran mot Israel.

Den israelske TV-stasjonen Channel 12 melder at et stort antall droner er på vei, og at det kan ta timer før de når Israel. De melder også at Iran skal ha skutt krysser-raketter mot landet.

Nyhetsbyrået Reuters skriver like over klokken 22 at forsvaret i Israel bekrefter til dem at Iran har sendt droner mot Israel, og at luftforsvaret er klare til å beskytte landet.

– Det vil ta timer før dronene kommer frem. Luftvernsirener vil ule i de berørte områdene, melder det israelske forsvaret ifølge Reuters.

Ifølge Channel 12 er dronene ventet å komme innover Israel rundt klokken 1 norsk tid.

På X bekrefter talsmannen for det israelske forsvaret (IDF) informasjonen.

– For en kort tid siden sendte Iran ubemannede luftfartøy mot staten Israel. Vårt forsvar er i høyeste beredskap, uttaler Daniel Hagari.

Han ber så befolkningen å følge beredskapsetatens beskjeder.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at øyenvitner har sett en rekke droner fly over Irak i retning mot Israel.

Den iranske statskontrollerte TV-kanalen Press TV melder lørdag kveld at kilder bekrefter til dem at Irans revolusjonsgarde har sendt et omfattende droneangrep mot Israel, melder Reuters.

Det hvite hus i USA bekrefter også at de er kjent med et pågående angrep. De sierat USA støtter Israel med å forsvare seg, og opplyser at angrepet kan komme til å vare i flere timer.

Stengte skoler

Tidligere lørdag opplyste talsmannen at alle utflukter i regi av skoler avlyses lørdag, og at skolene ikke skal åpne ved start av skoleuken søndag.

I beskjeder fra det israelske forsvaret kunngjøres det at

alle skoler og utdanningsaktiviteter stenges til og med mandag kveld

ingen folkesamlinger på over 1000 personer er tillatt

Senere lørdag kveld opplyste myndighetene i nabolandet Jordan at de stenger luftrommet over landet for all flytrafikk, ifølge den statlige TV-kanalen Al Mamlaka. Kanalen skriver at tiltaket innføres for å sikre sivile fly i en spent situasjon i regionen.

Etter at angrepet var et faktum opplyser også Irak at de stenger sitt luftrom.

Også Israel stenger sitt luftrom for all sivil flytrafikk lørdag kveld, opplyser luftfartsmyndighetene i landet ifølge Reuters.

– Planlagt angrep

Innbyggerne er bedt om å følge med på beskjeder fra myndighetene fordi man frykter et angrep fra Iran eller grupper støttet av Iran.

– Vi følger nøye med på et mulig planlagt angrep fra Iran og grupper støttet av landet, sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant, ifølge Reuters.

Israelske medier melder at Israels regjering skal holde et krisemøte lørdag kveld for å vurdere situasjonen med en overhengende trussel fra Iran.

I noen deler av landet som er tettere på Gazastripen eller andre spente områder er restriksjonene strengere.

Spent situasjon etter angrep mot konsulat

USAs president Joe Biden har nettopp avbrutt en helgetur til Delaware og returnert til Washington for konsultasjoner om spenningen i Midtøsten.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde mot Israel. Lovnaden kom etter et angrep mot Irans konsulat i Syria, noe Israel antas å stå bak.

Dagen før hadde Biden sagt at han ventet at Iran ville angripe «før eller siden», og advarte samtidig Teheran mot å utføre angrepet.

– Ikke gjør det, svarte Biden på et spørsmål om hva hans budskap til Iran er.

Iran bordet skip

Tidligere lørdag bordet Iran ifølge statlige medier et konteinerskip i nærheten av Hormuzstredet. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna viser til at skipet kan knyttes til den israelske milliardæren Eyal Ofer, og dermed har israelske interesser.

Det hvite hus ber Iran løslate skipet.

– Vi oppfordrer Iran til å løslate skipet og det internasjonale mannskapet umiddelbart, sier talsperson Adrienne Watson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Å beslaglegge et sivilt fartøy uten provokasjon er et klart brudd på folkeretten, legger hun til.