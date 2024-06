For å slippe til mer nødhjelp til Gazastripen vil det bli en taktisk pause i offensiven sør på Gazastripen klokken 08.00 til 19.00 hver dag, skriver Det israelske forsvaret (IDF) på meldingstjenesten Telegram søndag morgen.

De skriver videre at pausen innføres etter ytterligere diskusjoner med FN og internasjonale organisasjoner.

Hensikten er å la lastebiler med humanitær hjelp nå fram til den israelskkontrollerte grenseovergangen Kerem Shalom helt sør i Gaza.

Dette vil ifølge Reuters føre til at nødhjelpen i større grad vil kunne nå frem til enklaven, hvor internasjonale nødhjelpsorganisasjoner har meldt om en stadig økende humanitær krise.

Det er lange køer med nødhjelp utenfor grenseovergangen fra Egypt og inn i Gaza. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Overgangen er den viktigste for hjelpeforsyninger til Gazastripen. Derfra kan lastebilene kjøre trygt videre til Salah a-Din-veien, som er hovedveien fra nord til sør på Gazastripen, slik at hjelp kan leveres også til andre deler av Gaza, står det i uttalelsen.

Fra 6. mai til 6. juni registrerte FN et gjennomsnitt på 68 lastebiler med hjelp hver dag, ifølge FNs humanitære kontor OCHA. I april var antallet 168, ifølge FN, fortsatt langt under de 500 lastebilene som hjelpeorganisasjoner mener trengs hver dag.

Israel og FN har anklaget hverandre for å ha skylden for at nødhjelpsleveransene har bremset opp.