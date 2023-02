Israel tar omstridd rettsreform eitt steg vidare

Debatten gjekk føre seg i åtte timar gjennom kvelden og inn i natta før dei føreslåtte lovendringane overlevde den første runden med 63 mot 47 stemmer etter midnatt natt til tysdag, skriv Haaretz. Dermed ser det ut til at Netanyahu kan få gjennomslag for reforma.

– Ei stor natt og ein stor dag, skreiv han på Twitter etter den innleiande avstemmingsrunden.

Statsminister Benjamin Netanyahu (i midten) fekk det som han ville i den første avstemminga i Knesset i natt. Foto: POOL / Reuters

Tidlegare på dagen samla tusenvis av demonstrantar seg framfor nasjonalforsamlinga Knesset. Det er andre veka på rad at israelarar samlar seg utanfor nasjonalforsamlinga i protest mot rettsreforma til regjeringa.

Protestane har vore mange mot reforma som kritikarane meiner svekker det israelske demokratiet. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Kjempar om «sjela til nasjonen»

Opposisjonsleiar Yair Lapid seier at demonstrantane kjempar «for sjela i nasjonen».

Han skriv på Twitter at reforma «vil skade demokratiet, økonomien og tryggleiken» i landet.

Israels president Isaac Herzog har fleire gonger oppmoda regjeringa og opposisjonen til å diskutere kompromiss. Det har begge partar sagt seg villige til å gjere, men dei er usamde om vilkåra.

Kritikarane meiner at reforma vil føre til at den uavhengige rolla til domstolane forvitrar, og at statsministeren flyttar makt frå domstolane til eine hender.

Forslaget om rettsreform skal gjennom to avstemmingsrundar til før utfallet er klårt.