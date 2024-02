De israelske styrkene har bedt de mange flyktningene som holder til der om å evakuere, ifølge Røde Halvmåne.

– Røde Halvmåne-teamene og de fordrevne personene er i alvorlig fare, skriver de på X/Twitter.

Benekter storming

Den israelske hæren sier derimot at de ikke er inne på sykehuset og at de heller ikke stormer det, ifølge en militær talsmann, melder Reuters.

– Det er ikke noe storming av sykehuset, eller ved inngangen til det, og det er ingen ordre om at folk skal evakuere, sier talspersonen.

I går var det var harde kamper ved sykehuset, ifølge FN. Minst fire militante palestinere ble drept ved sykehuset som ligger sør på Gazastripen, ifølge det israelske militæret.

De fire ble drept idet de forberedte et angrep mot styrker i nærheten av Amal-sykehuset i byen, ifølge det israelske militæret (IDF) mandag.

Harde kamper ved sykehusene

De siste dagene har de harde kampene rundt både Amal- og Nasser-sykehuset fortsatt, melder FNs nødhjelpskontor (OCHA). Vedens helseorganisasjon (WHO) melder om at kampene ved Nasser-sykehuset blir stadig verre. Også ved dette sykehuset er det mange flyktninger som har søkt tilflukt fra krigshandlingene sør i Gaza.

Palestinere flykter fra kmapene i Khan Younis og beveger seg i retning Rafah ved grensen til Egypt. Foto: Reuters

Nasser-sykehuset er det største som fortsatt tar imot pasienter sør i Gaza, men opererer nå med minimal kapasitet.

Røde Halvmåne har opplevd en rekke angrep på sine sykehus og ambulanser i den over 100 dager lange krigen. Over 300 helsearbeider er drept siden invasjonen i oktober.

Israel har i lang tid anklaget Hamas for å drive sin krigføring fra tunneler under sykehusene, og for å bruke bygningen som kommandosentraler. Men både Hamas og de sykehusansatte avviser det.