Israel stemmer over å legalisere bosettinger

Det går mot et hardt ordskifte i Knesset i dag når den nye loven skal opp til avstemningen.

Det er det ytterliggående høyrepartiet "Det jødiske hjem" under ledelse av Naftali Bennet som fronter loven. Israelsk media har rapportert at statsminister Benjamin Netanyahu er motstander av loven, men blir presset til å stemme for under dagens avstemning for ikke å svekke sitt eget Likud-parti.

OMSTRIDTE: De israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden blir gjenstand for hard debatt når den nye loven skal stemmes over i Knesset senere i dag. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

LES OGSÅ: Riksadvokaten ber om etterforskning av Netanyahu

Kontroversiell lov

Lovteksten åpner for at koloniene kan godkjennes dersom bosetterne bygde der "uskyldig", det vil si uten at de visste om det palestinske eierskapet eller hvis det ble bygget på statens ordre. De opprinnelige eierne skal få økonomisk kompensasjon.

De israelske koloniene som omfattes av lovforslaget ligger langt inne på den okkuperte Vestbredden.

KRITISK: Tidligere utenriksminister Tzipi Livni mener den foreslåtte loven vil gjøre at Israel dras inn for Den internasjonale straffedomstolen. Foto: Sebastian Scheiner / Ap

Opposisjonen er mot, men har lite den skulle sagt siden det er høyreflertall i forsamlingen.

Den har levert inn 227 klager, noe som betyr at loven i teorien kan komme til å diskuteres i 320 timer. Noen av de går på konkrete forhold, andre er ment for å provosere som at loven bør omdøpes "bedrageri-loven", skriver avisen Haaretz.

Juridiske komplikasjoner

Den israelske regjeringsadvokaten har tydelig sagt fra at han mener forslaget er grunnlovsstridig. – Vår posisjon er at de juridiske hinder for å fremme regulariseringslov er de samme, selv om en klausul for tilbakevirkende kraft er bort, sier regjeringsadvokat Avichai Mendelblit i en uttalelse til Haaretz.

Palestinske myndigheter ser på dette som landtyveri og som en del av pågående prosess som umuliggjør en tostatsløsning. Også det internasjonale samfunn avviser den israelske posisjonen og anser Vestbredden så vel som øst- Jerusalem som okkupert område.

FORDØMMES: FN-resolusjon 2334 sier de israelske bosettingene strider mot internasjonal lov. Foto: HAZEM BADER / AFP

I FN-resolusjon 2334 heter det at bosettingene ikke har noe lovlig grunnlag og er et åpenbart brudd på internasjonal rett.

Trump-faktoren

På den israelske høyresiden venter man derimot spent på hva det nye presidentperioden til Donald Trump kan innebære.

ALLIERTE: Netanyahu og Trump har allerede pratet på telefon. Det er ventet at de vil møtes i februar. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Israel vedtok nylig å bygge ut 2500 nye boenheter i de okkuperte områdene, og da kom det ingen protester fra Washington.

Det er ventet at Netanyahu vil møte Trump i februar, som en av de første internasjonale statslederne.

LES OGSÅ: Trump inviterte Netanyahu til USA