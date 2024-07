Dødstala stig medan houthiane angrip israelsk ferieby

Tjukk røyk ligg framleis over hamnebyen Hodeida i Jemen, der brannvesen kjempar mot flammane frå gårsdagens åtak.

Israelske kampfly trefte mellom anna eit kraftverk og eit lagringsanlegg for drivstoff ved hamna laurdag kveld.

Byen er kontrollert av Houthi-militsen, ei sjiamuslimsk opprørsgruppe som tok livet av ein israelar i eit droneåtak mot Tel Aviv på fredag.

Israel seier dette er ein respons på fredagens åtak i Tel Aviv. Søndag svarte houthiane med missilåtak. Foto: - / AFP

Dødstala i Hodeida har stige til seks søndag ettermiddag, seier dei Houthi-kontrollerte helsestyresmaktene i Jemen.

Bilete og videoar viser unge menn med alvorlege brannskadar i ansiktet og på kroppen.

Houthiane lova å respondere raskt og brutalt, og søndag morgon sende dei fleire missil mot den israelske feriebyen Eilat. Israel seier dei har skote ned eitt missil.

– Legitimerer påstand om krig

Eilat, som ligg ved Raudehavet, har fleire gongar tidlegare vore mål for åtak frå houthiane.

Opprørsgruppa seier dei angrip Israel for å vise støtte til Hamas i krigen på Gazastripa.

Dei sluttar seg til Irans nettverk av allierte millitsar i regionen, saman med mellom andre libanesiske Hizbollah, som dagleg sender rakettar inn i Nord-Israel.

Houthi-medlem og støttespelarar protesterer mot at Israel krigar mot Hamas på Gazastripa. Demonstrasjonen var i den jemenittiske hovudstaden Sana i juni. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

Det var 19. oktober i fjor at houthiane byrja å sende missil og dronar mot Israel for å krevje ein slutt på invasjonen.

Dei har også sendt nesten 90 missil mot frakskip som passerer Aden-bukta på veg til eller frå Israel.

– At Israel angreip Jemen laurdag kveld, legitimerer houthiane sin påstand om at dei er i krig, seier Maged Al-Madhaji, grunnleggar av tankesmia Sanaa Centre for Strategic Studies, til AFP.

Han trur åtaket vil gi houthiane «politisk kapital» og støtte i heimlandet.

Fleire gongar har Houthi-medlem sagt at dei ikkje vil slutte å sende rakettar før Israel trekk seg ut av Gaza.

Ein beskjed til heile Midtausten

Stort sett har ikkje dei mange dronane og rakettane trengt gjennom det israelske luftforsvaret.

Men fredag vart ein person drepen i eit droneåtak mot Tel Aviv.

– Første gang houthiane skada ein israelsk borgar, slo vi tilbake. Og vi kjem til å gjere det igjen der det er nødvendig, sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant.

Sørgande i gravferda til Yevgeny Ferder søndag formiddag. Ferder som vart drepen i houthiane sitt droneåtak mot Tel Aviv. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Han sa at åtaket skal sende eit signal til heile regionen.

– Flammane som brenn i Hodeida no, er synlege i heile Midtausten.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa at åtaket er ei påminning for landets fiendar at «det ikkje er nokon plass Israel ikkje kan nå».

Foto: - / AFP

Seks menneske vart drepne og 83 såra i åtaka, ifølge Houthi-kontrollerte helsestyresmakter i Jemen.

Houthiane lova umiddelbart å svare på åtaket.

Mellom andre Houthi-medlem Mohammed al-Bukhaiti skreiv på sosiale medium at «Israel kjem til å betale».

Fryktar for vanlege jemenittar

Houthiane kontrollerer store delar av Jemen, ikkje minst mesteparten av kysten mot Raudehavet.

Dei har dei siste månadene angripe fleire skip som passerer Adan-bukta i Raudehavet, noko som har framprovosert åtak frå både USA og Storbritannia.

Det har igjen gjort at hjelpeorganisasjonar har trekt seg ut av Jemen.

Millionar av jemenittar er avhengige av bistand som kjem inn gjennom hamna i Hodeida.

Houthiane har i ti år vore i krig med den jemenittiske regjeringa. Det har blitt ein blodig borgarkrig som har sendt landet ut i ei av dei største humanitære katastrofane i verda.

Jemenittar er avhengige av naudhjelp som kjem inn via hamna i Hodeida. Hamna er Houthi-kontrollert, og Israel med fleire andre land meiner ho også blir brukt til å få inn militært utstyr til opprørsgruppa. Biletet er frå 2021. Foto: KHALED ZIAD / AFP

Hamna i Hodeida har vore så å seie urørt under krigen, men no laurdagens åtak mot drivstofflagera der får Jemen-ekspert Nicholas Brumfield til å skrive følgande på X:

– Åtaket vil få alvorlege humanitære konsekvensar for millionar av jemenittar som bur i det Houthi-kontrollerte Jemen.

Han trur det vil fyre opp prisane på drivstoff og varer som vert frakta av lastebilar.