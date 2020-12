Israel slo til mot Gaza i natt

To raketter ble skutt ned av luftforsvarssystemet Iron Dome over det sørlige Israel sent fredag kveld. Det opplyser det israelske forsvaret (IDF). Foreløpig er det ikke meldt om at noen personer inne i Israel ble rammet. En kvinne skal likevel ha fått behandling ved et sykehus i Ashkelon. Hun fikk et angstanfall etter angrepet.

Det skal også ha kommet meldinger om at flere israelere har fått sjokkskader.

Angrepet fra Gaza førte til at det ble utløst flyalarm i israelske boligområder i byen Ashkelon. Det ble også utløst alarm i bostedene Mavki'im, Karmiya, Zikim og Nativ Ha'asara som ligger nær Ashkelon.

På Twitter er det lagt ut flere videoer som skal vise rakettangrepet fra Gaza. På opptakene høres flyalarmene. Det er også mulig å se hvordan rakettene blir skutt ned.

Israelsk motangrep

Israel besvarte rakettangrepet med å gå etter Hamas-mål på Gazastripen. Det skjedde natt til lørdag lokal tid.

IDF opplyser at kampfly raskt ble sendt på vingene. En rakettfabrikk, et undergrunnsanlegg og en militærpost ble rammet i gjengjeldelsesangrepet.

– Hamas må påta seg konsekvensene for all terror som kommer fra Gaza, heter det i en uttalelse fra IDF.

Ifølge Haaretz var rakettangrepet fra Gazastripen fredag kveld det første på over en måned.

Selv om andre små palestinske fraksjoner har stått bak sporadiske angrep fra Gazastripen, holder Israel Hamas ansvarlig for alle angrep som har sin opprinnelse der.

Hverken Hamas eller Islamsk hellig krig på Gazastripen har tatt på seg ansvaret for fredagens rakettangrep mot Israel.

Israelske fly angrep Gazastripen natt til lørdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Hevder sykehus ble truffet

Palestinske kilder på Gazastripen har en annen versjon av nattens angrep. Ifølge Jerusalem Post hevder de at det israelske motangrepet rammet et barnesykehus og et helsesenter.

To palestinere skal ha fått lettere skader.

– Angrep fra IDF vil ikke svekke det palestinske folket, men i stedet forsterke viljen til å kjempe for sine rettigheter, heter det i en uttalelse fra Hamas.

Uttalelsen ble sendt ut etter det israelske motangrepet.