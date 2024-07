Israel skal ha løslatt rundt 50 palestinske fanger

Ifølge Israeli Broadcasting Corporation har direktøren for al-Shifa-sykehuset, Muhammad Abu Salmiya, blitt løslatt fra fengselet sammen med titalls andre palestinere.

Han beskriver forholdene fangene holdes under som «tragisk, enestående i palestinsk historie, med en veldig matmangel og fysisk ydmykelse», overfor Al Jazeera.

Palestinske menn som har blitt løslatt fra fangenskap. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Salmiya ble tatt til fange da israelske soldater stormet Shifa-sykehuset i Gaza by i november, skriver NTB.

Den israelske hæren hevdet at Hamas drev «omfattende terrorvirksomhet» under hans ledelse på sykehuset, noe det aldri ble lagt fram beviser for.

Føttene til noen av de løslatte. Flere forteller om kummerlige forhold i fengselet. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Visste ikke om løslatelsen

Det israelske militæret (IDF) sier ifølge nyhetsbyrået AFP at de «sjekker» meldingene om løslatelser.

Den israelske sikkerhetsministeren Ben-Gvir skriver imidlertid på X at løslatelsen av sykehusdirektøren «og et titalls andre terrorister er å gi opp sikkerheten vår».

Kilder sier til den israelske avisen Haaretz at Ben-Gvir, som er ansvarlig for fengslene, ikke visste om løslatelsene på forhånd.

Mennene viser fram sår på kroppen. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Fangene skal ha blitt sluppet fri fordi de israelske fengslene er fulle, ifølge Al Jazeera.

Siden begynnelsen av krigen har israelske styrker arrestert hundrevis av mennesker fra Gazastripen, mens det nøyaktige antallet internerte i israelske fengsler ikke er kjent, skriver Al Jazeera.