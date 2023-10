Israel sier de har bevis for at de ikke sto bak sykehusangrep

Det israelske forsvaret (IDF) har publisert en video på X/Twitter.

Ifølge IDF viser videoen luftfoto av en parkeringsplass ved sykehuset før og etter angrepet.

IDF mener at videoen viser at organisasjonen Islamsk hellig krig mislykkes med en utskyting av en rakett.

Det israelske forsvaret har ikke kommet med noen kommentarer eller forklaringer bortsett fra selve videoen.

En talsmann for Islamsk hellig krig har benektet at de sto bak eksplosjonen.

Det har så langt ikke vært bekreftelser fra uavhengige kilder om hvem som står bak.

Likposer med døde palestinere etter angrepet på sykehuset tirsdag kveld. Foto: AP

Sier Israel advarte

Hamas sier at 500 ble drept i angrepet tirsdag kveld. Organisasjonen sier at eksplosjonene skyldes et israelsk luftangrep.

Den palestinske utsendingen til Japan, Waleed Siam, sier ifølge Reuters at Israel ringte og advarte sykehuset en time før eksplosjonen.

Eksplosjonen skjedde ved sykehuset «Ahli Arab Baptist Hospital» i Gaza by.

Tusener hadde søkt tilflukt på sykehusområdet da eksplosjonen inntraff.

Skal ha i

Sterke reaksjoner

Angrepet på sykehuset har ført til sterke reaksjoner rundt om i verden. Qatar, Tyrkia, Egypt, Jordan og Iran har alle fordømt angrepet.

Tidligere i morges sa Russlands utenriksdepartement at Israel må legge fram bevis for at landet ikke sto bak sykehusangrepet.

Russland sier at eskaleringen er en global katastrofe. Angrepet på sykehuset blir fordømt og Russland ber Israel legge fram satellittbilder som beviser at landet ikke sto bak.

– Det var et umenneskelig angrep, sier Russlands utenriksdepartement.

FN-sjefen forferdet

Guterres sier at han fordømmer angrepet på det sterkeste.

– Jeg er forferdet over drapet på hundrevis av sivile palestinere i et angrep på et sykehus i Gaza, som jeg fordømmer sterkt, skriv Guterres på X.

Han legger til at hjertet hans er med ofrene og at sjukehus er vernet under folkeretten.