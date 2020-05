Israel sender bombefly inn i Syria

Jevnlig siden den syriske borgerkrigen startet i 2011 har israelske fly flydd over den syriske grensen og sluppet sin dødelige last, men de siste ukene har det skjedd oftere enn før, og målene har vært tydeligere.

Titalls drept

For en uke siden ble 14 iranske og irakiske militssoldater drept da israelske fly bombet ett område i den østlige Deir ez-Zor-provinsen i Syria. Bare dager før hadde tre sivile blitt drept av israelske bomber i utkanten av Damaskus.

I London sitter noen og følger med.

– Det er en økning av bombing av iranske mål av israelske fly inne i Syria. Før var angrepene rettet kun mot lastebiler, men nå er angrepene rettet mot baser og de har økt kraftig i år, sier Rami Abdulrahman Syrian Observatory for Human Rights til NRK.

Og i Damaskus sitter noen andre og er urolig.

Fra det syriske parlamentet i Damaskus ser Safwan Korabi med bekymring på de israelske bombetoktene inn over Sør-Syria. Foto: Privat

– Jeg er bekymret over de økende israelske angrepene i Syria. Israel hevder at angrepene er rettet mot iranske baser og iranske tilstedeværende i landet, sier Safwan Korabi, som sitter i det syriske parlamentet for Bashar al-Assads parti, til NRK.

De to er fundamentalt uenig i veien videre for Syria, men en ting er de enige om.

– Israels mål med angrepene er å forlenge krigen i Syria, sier Korabi.

– Dette er et forsøk av Russland og Israel for å begrense Iran sin innflytelse i Syria, sier Abdulrahman.

På den andre siden av grensen i Israel blir dette sett på som en mer helhetlig plan.

– Dette er del av en plan for å presse Iran ut av Syria, sier en av Israels ledende kommentatorer i avisen Haaretz, Amos Harel til NRK.

– Dette er et fenomen som er del av et større bilde. Vi snakker både om Israel-Iran konflikten og borgerkrigen i Syria og alt skjer i skyggen av koronakrisen, sier Harel, som sier at folk i Israel er mer bekymret for sin egen økonomi og helse enn dette.

– Det kan være nettopp derfor Israel tør å være så aktive akkurat nå.

– Vil blande inn USA

Med en rød og hvit ansiktsmaske ble USAs utenriksminister Mike Pompeo vist rundt i Jerusalem i går. Han trosset koronapandemien og tok turen til Israel. På programmet stod blant annet de israelske bombetoktene få har skrevet om de siste ukene.

Korabi har en teori om hvorfor israelerne gjør dette akkurat nå.

– De ønsker å blande USA i en krig med Iran, sier han.

Alt det skjer samtidig med at israelske myndigheter hevder av Iran er i ferd med trekke seg ut av Syria.

– Det stemmer ikke. Det som har skjedd er at Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen har startet omplassering av sine posisjoner i Syria. Iran har også opprettet en hær på 10000 mann som tar direkte ordre fra Teheran. De trenger altså ikke å hente egne soldater til Syria, sier Abdulrahm til NRK.

Tror du Iran vil sitte stille å ikke svare på angrepene?

– Iran har ikke noe valg. De økonomiske problemene presser Iran til å være still og ikke svare på angrepene, sier Abdulrahm.

Syria og Israel har siden den israelske okkupasjonen av Golanhøydene i 1967, ligget i en bitter grensestrid.