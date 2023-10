Hamas startet lørdag på et storstilt angrep mot Israel, hvor de kom med skyts både fra lufta og bakken. Det kom helt uventet, og de drepte hundrevis av sivile.

Konflikten mellom israelere og palestinere områdene har ligget der i flere årtier. I noen perioder er det relativt rolig, andre ganger er det åpen krig.

Men også i «fredelige» tider er det steile fronter. Både på hver side av grensene – og blant ulike støttespillere verden rundt.

Drøyt 70 prosent av FNs medlemsland anerkjenner Palestinas suverenitet over Vestbredden og Gaza. Norge og USA er blant landene som ikke anerkjenner Palestina som stat, selv om de sier områdene er okkupert av Israel. Derfor brukes både Palestina og «palestinske områder» om hverandre.

Her er noen av stedene og begrepene det er strid om:

GAZA

Gaza er et smalt landområde helt øst i Middelhavet, med Israel mot vest og Egypt i sør. Arealet er på bare 360 kvadratkilometer og det bor rundt 2 millioner mennesker der. Norges minste fylke Vestfold er på 2225 kvadratkilometer og har 250.000 innbyggere.

Israel okkuperte Gaza med soldater og militærbaser mellom 1967–2005. De har siden innført streng kontroll med hva og hvem som slippes inn og ut. Også Egypt holder i stor grad grensa stengt.

Siden området er under en blokade og er underlagt streng israelsk kontroll mener flere organisasjoner, deriblant Internasjonale Røde Kors, at begrepet okkupasjon er dekkende. Israel opplyste mandag at de nå innfører en full blokade av Gaza, og det ikke blir sluppet inn noe mat, strøm eller drivstoff til området.

VESTBREDDEN

Dette området ligger mellom Israel og Jorden, med sistnevnte i øst. Vestbredden er på 5844 kvadratkilometer er langt større enn Gazastripen. Det bor ifølge Israels statistikkbyrå 2,8 millioner palestinere der, i tillegg til i underkant av en halv million israelere – i såkalte bosettinger.

Disse områdene ble okkupert i forbindelse med seksdagerskrigen i 1967.

Israel startet i 2002 byggingen av en mur og et gjerde på Vestbredden som skal bli over 700 kilometer lang når den står ferdig. Den skal ifølge israelerne hindre terrorangrep.

I noen områder er den som et stort gjerde, andre steder er den en opptil ni meter høy mur.

Muren deler her deler av Vestbredden og Øst-Jerusalem med Israel. Foto: NIR ELIAS / Reuters / NTB

GOLANHØYDENE

Dette området strekker seg fra Genesaretsjøen opp mot platået som Syria ligger på, og grenser mot det landet i øst. Helt i nord går grensa mot Libanon. Arealet er på 1680 kvadratkilometer og det bor rundt 40.000 mennesker der.

Golanhøydene ble tatt av Israel i 1967, men da fra Syria. Israel har annektert dette området på lik linje med Øst-Jerusalem.

ØST-JERUSALEM

Byen som nå har 900.000 innbyggere ble delt i 1948. Vest tilhørte Israel, mens øst ble kontrollert av Jordan. Den østlige delen ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen av 1967, og deretter annektert i 1980. Israelske myndigheter ser på byen som én by, men dette er ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet.

Siden Israel har annektert bydelen er det israelsk rett som gjelder også der.

Siden nesten ingen land anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, ligger de fleste utenlandske ambassadene i Tel Aviv.

NRK i Tel Aviv: – Full mobiliserting Du trenger javascript for å se video.

BEGREPET «OKKUPASJON»

Det internasjonale samfunnet anser Vestbredden som okkupert. Israel erobret området fra Jordan etter seksdagers krigen i 1967. Israel bestrider dette, med bakgrunn i at Jordan ikke tok over området før i 1950.

I Israel brukes ofte de bibelske betegnelsene Judea og Samaria om området.

Situasjonen rundt Gaza er mer tvetydig. Israel trakk bosetterne ut i 2005, og har ingen fysisk tilstedeværelse inne i Gaza lenger, men utøver en streng kontroll på hva og hvem som slipper inn og ut. Derfor mener eksempelvis Internasjonale Røde Kors at Gaza fortsatt er okkupert.

BEGREPET «BOSETTINGER»

I tillegg til nesten en halv million israelere på Vestbredden bor det rundt 230.000 israelere i Øst-Jerusalem.

Dette ansees som ulovlig av det internasjonale samfunnet, med henvisning til Genève-konvensjonens paragraf 49.

Der står det blant annet at «okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer». På bakgrunn av dette kalles bosettingene noen ganger også kolonier. Israel bestrider dette.

TERRORORGANISASJON?

USA og EU har fra før karakterisert Hamas som en terrororganisasjon, på grunn av angrepene deres mot svile i Israel. Norge har ikke fulgt denne linja.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ingen planer om å skifte «politikk» etter helgas opptrapping av konflikten, som nå er en krig.

– Jeg tror det holder å kalle dette for en organisasjon som nå er ansvarlig for å ha utfør terrorhandlinger, sier Støre til NRK.

Støre fastholder at Norge vil forholde seg til FNs liste over terrororganisasjoner.

– Dette endrer ikke vår listeføring. Holdningen vår er klar: Hamas er ansvarlig for terrorhandlinger og brudd på krigsregler.