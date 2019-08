Israel nekter to muslimske kongresspolitikere innreise etter Trump-utspill

De to demokratene Ilhan Omar og Rashida Tlaib ble begge valgt inn i Representantenes hus i fjor.

De har tidligere vært gjenstand for den amerikanske presidentens vrede på Twitter, og torsdag la Trump ut et nytt innlegg der de to blir kalt «en skam».

– Det vil vise stor svakhet hvis Israel lar representanten Omar og representanten Tlaib komme på besøk. De hater Israel & alle jødiske mennesker & det er ingenting som kan bli sagt eller gjort for å endre meningene deres. Minnesota og Michigan vil få det tøft med å få dem gjenvalgt. De er en skam! skriver Trump.

Avgjort på høyt nivå

Israel har tidligere signalisert at Omar og Tlaib vil få innreisetillatelse.

På torsdag ettermiddag kom imidlertid det israelske innenriksdepartementet med motsatt beskjed.

Saken var visstnok fortsatt til vurdering da Trump sendte sin siste tweet.

«Det er uakseptabelt å tillate innreise for noen som ønsker å skade staten Israel, spesielt under sitt besøk», skriver departementet og viser til at de to amerikanske politikerne har drevet «boikottaktiviteter mot Israel» i strid med landets antiboikottlov.

Loven, som ble vedtatt for to år siden, åpner for at personer som bevisst tar til orde for boikott av israelske produkter og selskaper kan nektes innreise til landet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som også har vært inne i saken, sier i en uttalelse at Israel er åpen for både for besøk og kritikk, men at dette besøket kun hadde til hensikt å styrke den internasjonale boikottbevegelsen mot Israel samt avvise Israels eksistens, derfor nektes de innreise.

Avisen The New York Times skriver at Trump i forrige uke skal ha sagt til sine rådgivere at Netanyahu burde bruke landets antiboikott-lov til å nekte Ilhan Omar (t.v.) og Rashida Tlaib å komme inn i Israel.

Pressesekretæren i Det hvite hus benektet imidlertid for at Trump hadde gitt direktiver til den israelske statsministeren.

Kritiske til okkupasjonen

De to amerikanske politikerne hadde planlagt å besøke både Vestbredden og Øst-Jerusalem, begge områder som er okkupert av Israel i strid med folkeretten.

Både Omar og Tlaib, som er av palestinsk opphav, er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne.

De har også uttrykt støtte til boikott-bevegelsen BDS, som går inn for boikott av israelske varer og selskaper i protest mot okkupasjonen av palestinske områder.

De to demokratene har sterkt avvist anklager om antisemittisme.

Ber Israel snu

Avgjørelsen vekker uansett sterke reaksjoner.

Demokratenes leder i det amerikanske Senatet, Dick Schumer, som selv er jødisk, ber Israel snu.

– Dette vil bare skade forholdet mellom Israel og USA og støtten for Israel som finnes i USA. Ingen demokratiske samfunn bør frykte en åpen debatt. Mange sterke støttespillere for Israel vil bli dypt skuffet over denne avgjørelsen, som den israelske regjeringen bør gjøre om på, skriver Schumer.

Også den mektige og innflytelsesrike pro-Israel-lobbyen i USA, AIPAC, mener avgjørelsen er uklok.

– Vi er uenige i Omars og Tlaibs støtte til boikottbevegelsen, og Tlaibs syn på enstatsløsningen. Men vi mener alle medlemmer av Kongressen bør få besøke og selv oppleve Israel, vår demokratiske allierte, skriver organisasjonen.

Statsminister Netanyahu sier i sin uttalelse at det ikke finnes et annet land i verden som respekterer USA og den amerikanske Kongressen mer enn hva Israel gjør, og at de tidligere har tatt imot 70 amerikanske politikere med åpne armer.

– Reis hjem!

Trump har den siste tiden gått hardt ut mot kvinnelige demokrater med minoritetsbakgrunn.

I et Twitter-innlegg som etter alt å dømme var rettet mot Omar og Tlaib og to andre kvinnelige kongressmedlemmer, ba han dem reise tilbake til de «ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra». Innlegget er av demokrater stemplet som rasistisk.

Både Omar og Tlaib er amerikanske statsborgere. Tlaib er født i USA av palestinske foreldre fra Vestbredden, mens Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var liten.

Enkelte har anklaget Omar for antisemittiske synspunkter som følge av at hun har hevdet at penger fra den israelske lobbyen påvirker Kongressens politikk.