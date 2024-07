Rettsoppgjøret kommer trolig til å ramme Israel som okkupasjonsmakt på en måte de ikke har opplevd tidligere. Cecilie Hellestveit folkerettsekspert

Israel har i liten grad bidratt med gjenoppbygging av Gaza etter tidligere kriger. Landet har forklart ødeleggelsene med at de har nedkjempet terrorister som har oppholdt seg i bygg eller tunneler.

Denne gangen er det mindre sannsynlig at dette aksepteres, sier folkerettsekspert Cecilie Hellestveit:

– Rett og slett fordi bombingen og ødeleggelsene er så enorme og til dels vanskelige å rettferdiggjøre under Folkerettens regler.

Dermed kan rettsoppgjøret, som etter all sannsynlighet vil komme etter krigen ende med en ny virkelighet for Israel:

– Dersom israelske krigshandlinger på Gaza anses å utgjøre krigsforbrytelser, så vil det oppstå et økonomisk ansvar for Israel til å dekke tapet og til å kompensere.

– Altså gjenoppbygge Gaza?

– Vi har snakket mye om hvilke mennesker som eventuelt skal i fengsel etter krigen. Det som er en like viktig del av det handler om økonomisk kompensasjon for det som kan klassifiseres som krigsforbrytelser. Og krigsforbrytelser medfører økonomisk ansvar.

– Dette er et rettsoppgjør som etter alt å dømme kommer til å ramme Israel som okkupasjonsmakt på en måte de ikke har opplevd tidligere.

EU`s utenriksminister: ødeleggelser på nivå med Tyskland i 1945

Israels statsminister lovet hevn etter sjuende oktober-angrepet. 1139 mennesker ble drept, og 222 mennesker tatt som gisler.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet hevn og Israels militære styrker har nå lagt store deler av Gaza i ruiner.

Vi vil kreve en pris som vil bli husket av dem og Israels andre fiender i flere tiår fremover. Benyamin Netanyahu statsminister i Israel

Raseriet utløste en krig og bombetokt som sammenlignes med de verste siden andre verdenskrig. Etter ni måneder med bombing er Gaza mer eller mindre blitt en eneste stor krigsruin.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 38.295 Siste uke: 284 Israel 1487

Verdensbanken anslår at over 60 prosent av Gazas boliger har blitt ødelagt eller skadet på grunn av angrep. Mer enn 290 000 bygg har blitt skadet, og over 73 000 boenheter har blitt totalt ødelagt. Det er anslått at over 650 000 mennesker ikke vil ha noe hjem å vende tilbake til.

80 % av næringsbyggene har blitt skadet, 25 av 36 sykehus er bombet, med medisinsk utstyr til milliarder av kroner ødelagt.

Situasjonen i Gaza er katastrofal, med større ødeleggelser enn det Tyskland opplevde under andre verdenskrig. Josep Borrell EUs utenrikssjef

Gazas barn uten skolegang

Over 500 skoler og utdanningsinstitusjoner er ifølge FN-sambandet truffet. Majoriteten av FNs 267 UNWRA-skoler er ødelagt.

Over 500 skoler og utdanningsinstitusjoner er ifølge FN-sambandet truffet. Majoriteten av FNs 267 UNWRA-skoler er ødelagt.

– Fremtiden vår er lagt i grus. Hoda, 19 år, til Al Jazeera.

Denne FN-skolen ble truffet under israelske bombardementer i Nuseirat, sentralt på Gazastripen, den 6. juni 2024. Lokale myndigheter rapporterte 37 døde.

En gang et klasserom.

Palestinere redder eiendeler fra en skadet FN-drevet skole i flyktningleiren Jabalia i den nordlige Gazastripen den 31. mai 2024.

De mange angrepene på skoler har ført til at utdanningssystemet har kollapset fullstendig, ifølge rapporten Interim Damage Assessment. 625 000 elever og studenter er nå uten skolegang i Gaza.

Israel vil ikke bidra økonomisk til gjenoppbygging

Ved tidligere kriger har verdenssamfunnet stått for gjenoppbygging på Gaza-stripen. Israels bidrag har i hovedsak gått på å tillate inn byggningsvarer, medisinsk utstyr og annet via israelske checkpoints.

I et intervju med NRK i mars svarte Eylon Levy, daværende talsperson for Israels regjering følgende på spørsmål om Israel vil betale denne gangen:

– Nei, vi kommer ikke til å betale for gjenoppbygging av bygninger hvorfra Hamas førte krig mot vårt folk.

– Så det du sier er at vi, det internasjonale samfunnet, må betale for gjenoppbyggingen av det dere har bombet?

– Vi sier at det må være gjenoppbygging på en måte som sikrer at, i motsetning til forrige gang det internasjonale samfunnet veldig generøst bidro til gjenoppbyggingen av Gaza, Hamas brukte de pengene til å bygge militære anlegg under jorden. Det må ikke skje igjen.

Mer press på Israel denne gangen for å betale

Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit mener imidlertid at presset mot Israel for å bidra i gjenoppbyggingen er langt større enn ved tidlgiere kriger.

– Palestinerne har mer enn noengang tidligere har klart å dra gang internasjonale rettsprosesser mot Israel.

– Palestina kan nå på viktige felt behandles som om “Palestina" var en stat. Det medfører at Israel i større grad er forpliktet av folkerettslige regler som gjelder mellom stater når de kriger mot palestinere.