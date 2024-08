«Vi kan nå bekrefte: Mohammed Deif ble eliminert.»

Slik lyder den korte meldingen på X der Israels militære (IDF) kunngjør at de har drept sjefen for al-Qassam-brigadene, den militære fløyen til Hamas.

Deif skal ha vært hovedmannen bak Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Israel hevder at Deif ble drept i et angrep 13. juli 2024 i området i Khan Younis I Gaza. Hamas har ikke kommentert påstanden.

– Etter en etterretningsanalyse kan vi bekrefte at Mohammed Deif ble drept i angrepet, skriver IDF i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen om drapet på Hamas sin militære leder Du trenger javascript for å se video.

Hjernen bak 7. oktober

58 år gamle Mohammed Deif har ledet al-Qassam brigadene i over 20 år. Deif ansees som arkitekten bak angrepet 7. oktober, der Hamas drepte flere enn 1000 israelere og tok 250 gisler. Siden da har han vært et av Israels hovedmål i krigen.

Planleggingen skal ha blitt gjennomført sammen med Yahya Sinwar, Hamas' øverste leder på Gazastripen. I månedene siden skal Deif ha ledet Hamas militære operasjoner i Gazastripen, ifølge Reuters. Deif skal blant annet ha holdt til i Hamas' nettverk av tunneler under Gaza.

Deif er kjent som en mystisk leder som få vet hvordan ser ut. Det finnes kun fire kjente bilder av ham.

Etter angrepet 7. oktober svarte Israel ved å angripe Gaza. Flere titalls tusen palestinere er drept i krigen, som nå har rast i 300 dager.

Førstelektor ved Universitetet i Oslo Dag Tuastad er spesialisert i palestinske identitetsspørsmål og politikk. Han sier det er et tilbakeslag når når toppledere forsvinner, men at Hamas er profesjonelt organisert både militært og politisk.

– Når en leder forsvinner blir de erstattet. Det er jo en ministat de driver, og den er styrt på den måten at når noen forsvinner har man prosedyrer for å erstatte dem.

Angrep flyktningleir

Nyheten om at Mohammed Deif ble drept i midten av juli kom samtidig som tusenvis av mennesker deltok i en markering etter drapet på Ismail Haniyeh i Teheran.

13. juli gjennomførte Israel et stort angrep mot en flyktningleir i Al-Mawasi, som ligger like ved byen Khan Younis sør på Gazastripen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa da at målet var å drepe Mohammed Deif og lederen for Khan Younis-brigadene, Rafa Salama. Israel var raskt ute med å hevde at Salama ble drept i angrepet.

Deifs skjebne har så langt vært ukjent. Hamas hevdet at han ikke ble drept i angrepet.

Gazastripen Militær leder: Mohammed Deif Politisk leder: Ismail Haniyeh Rolle i konflikten: I krig med Israel

Under streng kontroll av Israel

Flyktningleiren Al-Mawasi lå i det som ifølge Israel skulle være en «trygg sone» for sivile. Over 90 sivile palestinere ble drept i angrepet, ifølge myndighetene. Rundt 300 ble skadet.

«Gjesten»

Da angrepene mot Israel startet 7. oktober, publiserte Hamas' TV-kanal et lydklipp. Lyden skal være Mohammed Deifs stemme. I lydklippet sa Deif blant annet at angrepene var motivert av Israels okkupasjon og militære operasjoner mot al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

– I dag eksploderer sinnet til al-Aqsa, sinnet til vårt folk og vår nasjon. Våre krigere: I dag er din dag til å sørge for at denne forbryteren forstår at hans tid er kommet, sa Deif i opptaket.

Fra venstre: Hamas' politiske leder, Ismail Haniyeh, lederen for Hamas' militære gren i Gazastripen, Mohammed Deif, og sjefen for Hamas i Gaza, Yahya Sinwar. Haniyeh ble drept i Iran natt til onsdag. Deif skal ha blitt drept i juli, hevder Israel. Foto: MAHMUD HAMS] [- / AFP

Samme morgen sa den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad at de sluttet seg til krigen.

Mohammed Deifs egentlig navn er Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri. «Deif» betyr «gjesten» på arabisk, et kallenavn han skal ha fått fordi det sies at Deif ikke overnatter mer enn én natt på samme sted for å unngå å bli drept.

Målrettede angrep

Meldingen om at Deif skal være drept kommer etter at Hamas' politiske leder, Ismail Haniyeh, ble drept i et rakettangrep mot Irans hovedstad Teheran natt til onsdag. Israel har ikke kommentert angrepet.

Les også Dette er Hamas-toppane Israel jaktar på i Gaza

Tirsdag kveld drepte Israel Hizbollahs nestleder Fouad Shukr i et angrep mot Libanons hovedstad Beirut.

Både Hamas, som styrer på Gazastripen, og Hizbollah-bevegelsen, som holder til i Libanon, er støttet av Iran.

Deif skal også ha vært ansvarlig for flere av Hamas sine selvmordsaksjoner. Han er kjent for å organisere terrorangrep mot Israel og skal ha vært sentral i etableringen av Hamas' omfattende nettverk av tunneler under Gazastripen.

En gruppe menn bærer vekk en kropp etter Israels angrep mot en flyktningleir utenfor Khan Younis 13. juli. Israel sa at angrepet var rettet mot Mohammed Deif. De bekrefter at Deif ble drept i et angrep mot samme sted denne dagen. Foto: Jehad Alshrafi / AP

Etter 7. oktober-angrepet kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel vil ødelegge Hamas. Han pekte særlig ut tre av organisasjonens toppledere: Hamas' Gaza-sjef Yahya Sinwar, Muhammed Deif og Deifs nest­kommanderende, Marwan Issa.

Issa skal ha blitt drept i mars.

Interessert i utenrikssaker? Hør utenriksredaksjonens ferske podkast: