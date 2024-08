Deif er sjefen for al-Qassam-brigadene, den militære fløyen til Hamas. Han skal også ha vært hovedmannen bak Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

– IDF kunngjør at 13. juli 2024 angrep israelske jagerfly området i Khan Younis, skriver IDF i en uttalelse gjengikk av Reuters.

– Etter en etterretningsanalyse kan vi bekrefte at Mohammed Deif ble drept i angrepet, står det videre.

Hjernen bak 7. oktober

Mohammed Deif har ledet al-Qassam brigadane i over 20 år.

Deif har vært et av Israels hovedmål i krigen de har ført mot Hamas siden 7. oktober. Flere enn 1000 israelere ble drept i angrepet og 250 ble tatt som gisler.

Gazastripen Militær leder: Mohammed Deif Politisk leder: Ismail Haniyeh Rolle i konflikten: I krig med Israel

Under streng kontroll av Israel

Israel svarte ved å angripe Gaza. Flere titalls tusen palestinere er drept i krigen, som nå har rast i 300 dager.

Da angrepene mot Israel startet 7. oktober, publiserte Hamas' TV-kanal et lydklipp. Lyden skal være Mohammed Deifs stemme. I lydklippet sa Deif blant annet at angrepene var motivert av Israels okkupasjon. Samme morgen sa den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad at de sluttet seg til krigen.

Det finnes kun fire kjente bilder av Deif. Han har fått kallenavnet «gjesten», fordi det sies at han ikke overnatter mer enn én natt på samme sted for å unngå å bli drept.

Deif skal også ha vært ansvarlig for flere av Hamas sine selvmordsaksjoner. Han er kjent for å organisere terrorangrep mot Israel.

