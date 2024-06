Det fire og en halv sider lange forslaget ble oversendt til Hamas torsdag kveld, skriver CNN.

Fredag presenterte president Joe Biden hovedinnholdet i den nye avtalen; full våpenhvile, tilbaketrekning av israelske styrker og frigivelse av gisler.

– Det er begynnelsen på et mulig gjennombrudd, sa utenriksminister Espen Barth Eide til NRKs Helgemorgen.

Dette er forslaget til våpenhvile Ekspander/minimer faktaboks Våpenhvileforslaget består av tre faser på seks uker hver.

Den første fasen skal bestå av en midlertidig våpenhvile. Da vil Israel trekke sine styrker ut av de befolkede områdene i Gaza. I løpet av disse ukene skal Israel og Hamas forhandle. Hvis forhandlingene strekker seg utover dette, skal våpenhvilen forlenges, så lenge det tar å forhandle. Denne fasen skal også inkludere frigjøring av en rekke israelske gisler, inkludert kvinner, eldre og sårede, i bytte mot løslatelse av flere hundre palestinere i israelsk fangenskap, og at minst 600 lastebiler med nødhjelp kommer inn i Gaza hver dag.

skal de gjenværende gislene løslates og de israelske styrkene trekke seg ut fra Gaza. I fase tre skal Gaza gjenoppbygges etter krigen.

Han mener oppbyggingen og omfanget av avtalen viser et skifte i forhandlingene, og at USA har spilt en viktig rolle.

– Det som det har stått på er hva denne våpenhvilen skal brukes til. Det er der tanken er videreutviklet til at denne skal bli varig. Det er første gang vi hører Biden snakke om en varig våpenhvile.

– Summen av dette kan virke ganske lovende.

Barth Eide oppfordrer begge parter til å se på avtalen så positivt som mulig.

Det samme gjør den israelske opposisjonslederen Jair Lapid. Han skriver på X at regjeringen ikke kan ignorere president Bidens klare tale, og at avtalen som ligger på bordet må inngås.

En mulig snubletråd

Forsker i folkerett Cecilie Hellestveit tror denne forhandlingsrunden kan bli annerledes. Hamas er militært presset, mens Israel er under sterkt internasjonalt press.

– Nå er vi på et tidspunkt hvor det er mye større utsikter for at dette vil gå bedre enn de tidligere forslagene til våpenhvile som vi har hatt.

Men tross positiv innstilling mener Barth Eide det er en joker i avtalen som nå er lagt fram.

– Betingelsene for hvordan samtalene skal fortsette etter at seks uker har gått. Der står det at våpenhvilen skal fortsette så lenge det forhandles, men betyr det at hvis den ene parten trekker seg fra forhandlignene så har man automatisk rett til å gjenstarte krigen?

Han sier at de som følger dette vil se nærmere på nettopp dette punktet.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.284 Siste uke: 381 Israel 1487

Inntil videre fortsetter krigen for fullt. Selv om Israel venter på svar om våpenhvile gjennomførte de en rekke angrep mot Rafah lørdag morgen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En innbygger forteller om skarpskyttere på tak og luft- og artilleriangrep gjennom natta. Også fredag kveld, etter Bidens framlegging, gjennomførte det israelske militæret angrep.

Ber partene ta sjansen

– Hamas sier de ønsker en våpenhvile, nå har de en mulighet til å bevise at de mener det. Nå har de muligheten til å ende krigen de selv startet, sa Biden fredag.

Han oppfordrer både Israel og Hamas til å gripe sjansen.

– Målet her er ikke bare våpenhvile, men varig fred, sa Biden.

Presidenten understreket at Hamas ikke lenger er i stand til å gjennomføre den typen angrep som de gjorde den 7. oktober.

Hamas ser positivt på forslaget, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har imidlertid kommet med en uttalelse der han fastholder at krigen fortsetter til Israel har nådd alle sine målsettinger. Det vil si at alle gislene må ha kommet hjem og at Hamas' evne til både å angripe Israel og styre på Gazastripen er ødelagt.