Israel har løslatt ungt palestinsk ikon

Den da 16 år gamle Tamimi ble verdenskjent da hun skjelte ut, dyttet og fiket til en israelsk soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdsplass i landsbyen Nebi Saleh på den okkuperte Vestbredden i desember i fjor.

I dag returnerte jenta til hjembygden sin. Der ble hun møtt med jubel og palestinske flagg.

– Motstandskampen fortsetter inntil okkupasjonen er over, sa Ahed til AP da hun returnerte.

– Alle de kvinnelige fangene står samlet. Jeg takker alle som har støttet meg og saken min.

Postet video på Facebook

Moren til Ahed, Nariman Tamimi, filmet hendelsen og delte det på Facebook. Videoen gikk viralt og gjorde Ahed til et symbol på den palestinske frigjøringskampen. I Israel er hun av mange ansett som en provokatør og en trussel mot militærets prevensjonspolitikk.

VIDEO: Dette er deler av videoen som moren til 17-åringen delte på Facebook. Tamimi ble pågrepet etter at videoen ble svært populær på internett.

Fire dager at videoen ble postet, stormet israelske soldater Tamimi-familiens hus og tok den da 16 år gamle jenta til fange. Moren Nariman Tamimi ble fengslet da hun noen timer senere besøkte datteren på politistasjonen.

Tiltalen mot Tamimi var omfattende og lød blant annet på vold og oppmuntring til vold, noe som kunne ha gitt flere års fengsel.

I mars inngikk hun en avtale med påtalemyndigheten og slapp med åtte måneder, og søndag ble hun løslatt.

Faren til jenta, Bassem Tamimi, har sagt han venter at datteren skal ta en ledende rolle i striden mot Israel, men at hun også vurderer universitetsmuligheter.

GJENKOMST: Ahed Tamimi klemmes av faren Bassem etter å ha blitt løslatt. Foto: Nasser Shiyoukhi / AP

Fakta om Ahed Tamimi Ekspandér faktaboks Palestinske Ahed Tamimi ble født i landsbyen Nabi Saleh på den israelskokkuperte Vestbredden 31. januar 2001.

15. desember i fjor ble hun filmet av moren da hun skjelte ut, sparket og fiket til en israelsk soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdsplass.

Filmen ble lagt ut på sosiale medier og er sett verden over.

Fire dager senere stormet israelske soldater familiens hjem midt på natten og tok med seg Ahed.

Moren Nariman Tamimi ble pågrepet da hun noen timer senere besøkte datteren.

1. januar ble det tatt ut siktelse i tolv punkter mot Tamimi, som blant annet anklages for steinkasting mot israelske soldater, samt for å ha framsatt trusler og hindret soldater fra å utføre oppdrag.

21. mars inngikk hun en avtale med Israels militære påtalemyndighet, der hun sa seg skyldig i deler av tiltalen. Som takk slapp hun med åtte måneders fengsel.

29. juli ble hun løslatt.

Ahed Tamimi har deltatt i demonstrasjoner mot Israels okkupasjon på Vestbredden siden hun var ni år gammel, og hun har med sin store hårmanke vært et yndet fotomotiv og symbol på palestinernes motstandskamp.

I 2015 skapte hun overskrifter da hun bet en israelsk soldat i hånden da han la broren hennes i bakken. (NTB)

Internasjonal kritikk

Israels behandling av Tamimi har vakt internasjonale reaksjoner og har blant annet resultert i kritikk fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

EU har uttrykt generell bekymring for Israels fengslinger av mindreårige som Tamimi, og Amnesty International har krevd henne løslatt.

– Ahed Tamimi har ikke gjort noe som kan rettferdiggjøre fengslingen av en 16 år gammel jente, slo Magdalena Mughrabi i Amnesty fast da hun ble stilt for retten.

I RETTEN: Ahed Tamimi har, med sitt lyskrøllete hår, blitt et ikon internasjonalt og et symbol på den palestinske motstandskampen. Foto: Thomas Coex / AFP

Brutal undertrykking

Rettssaken mot Tamimi «avdekker de israelske myndighetenes diskriminerende behandling av palestinske barn som tør å stå opp mot en pågående og ofte brutal undertrykking fra en okkupasjonsstyrke», konstaterte Mughrabi.

Over 300 mindreårige palestinere soner for tiden dommer i israelsk fangenskap, noe blant andre Norge stiller seg svært kritisk til.

– Et klart brudd på internasjonale konvensjoner, slo daværende utenriksminister Børge Brende (H) fast under et besøk i Israel i 2013.