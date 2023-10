Israel har erklært krigstilstand for første gang på 50 år

​​​​​​SISTE:

Minst 600 er drept og 2000 skadet i Israel, ifølge israelske medier. Tidligere har israelske helsemyndigheter hevdet at Minst 300 er drept og rundt 1600 såret i Israel, ifølge helsemyndigheter.

Helsemyndigheter i Gaza sier at 370 palestinere er drept og rundt 2200 er meldt skadet etter israelsk luftangrep.

Israels sikkerhetsmyndigheter har offisielt erklært at landet er i krig. Det opplyste kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu søndag.

Erklæringen åpner for å ta det Israel kaller «betydelige militære skritt».

Israels forsvarsminister sier reglene for krig har endret seg.

– Vi vil lamme Gaza på en måte som de vil huske i 50 år, sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant, ifølge Times of Israel.

Beboere i Gaza søker etter overlevende blant ruinene etter nattens angrep. Du trenger javascript for å se video. Beboere i Gaza søker etter overlevende blant ruinene etter nattens angrep.

Minst 900 drept

Ifølge israelske myndigheter skal minst 600 israelere være drept og 2000 såret i krigen mot Hamas.

Helsemyndigheter i Gaza sier at 370 palestinere er drept og 2200 skadd etter israelske luftangrep, melder Al Jazeera. Minst 20 av de drepte skal være barn.

Det var i morgentimene lørdag Hamas og andre militante grupper skjøt flere tusen raketter mot Israel.

I tillegg tok flere hundre militante og bevæpnede palestinere seg inn i Israel.

Over 100 mennesker skal være tatt som gisler av Hamas, det opplyser israelske styresmakter.

Hamas har sagt til NRK at hovedmålet er å få palestinske fanger løslatt, og at de derfor har tatt mange israelske sivile til fange.

Beskutt av Hizbollah fra Libanon

Søndag morgen meldte flere medier at Nord-Israel hadde blitt beskutt med bombekastere fra Libanon.

Hizbollah-militsen i Libanon sier at de står bak, og sier i en uttalelse at de angriper et israelskkontrollert område med artilleri og raketter.

Videre sier de at angrepet skjer i solidaritet med det palestinske folk.

Angrep i Gaza natt til søndag Du trenger javascript for å se video.

Det skal ifølge Reuters være prosjektiler som har truffet en israelsk militærpost i Shebaa-området.

Militærposten ligger ved den syrisk-libanesiske grensen på den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Ifølge det israelske forsvaret svarer de med artilleriangrep mot Libanon, i området der beskytningen kom fra. De hevder å ha truffet en Hizbollah-post i et droneangrep langs grensen.

Orientert statsledere

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ringt flere statsledere for å orientere om krigen, ifølge Reuters.

Statsministeren har ringt lederne i Tyskland, Ukraina, Italia og Storbritannia.

Alle forsikret om sin støtte til Israels rett til å forsvare seg så langt det er nødvendig, heter det i en uttalelse fra Statsministerens kontor.