Bosetningen skal bygges i nærheten av den palestinske byen Ramallah, opplyste statsminister Benjamin Netanyahu torsdag.

Han sa den nye bebyggelsen er ment som en erstatning for bosetter-utposten Amona, som ble revet tidligere i år.

Det er ikke uvanlig at Israel utvider allerede eksisterende bosetninger på Vestbredden. Men som følge av internasjonalt press har landet ikke etablert noen nye på over 20 år, skriver avisa New York Times.