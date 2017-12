Det er uklart hvor mange som er skadet. NTB melder at minst ti er såret i Gaza, mens Reuters melder at palestinske helsemyndigheter rapporterer om 25 sårede.

Det israelske militære sier at de har bombet en militærleir i Gaza, som en respons på raketter avfyrt fra Gaza og over på israelsk side.

Reuters melder at vitner har sagt at de fleste sårede var folk som bodde i en bygning nær militærleiren.

Fredag klokken 21.50 opplyser kilder i det israelske forsvaret at det skal ha blitt avfyrt enda en rakett fra Gaza og over til den israelske byen Sderot. Det er ikke kjent om noen kom til skade i dette rakettangrepet.

To drept tidligere fredag

Tidligere fredag ble to palestinske demonstranter skutt på grensen mellom Israel og Gaza av israelske soldater i ettermiddag. To skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Både i Gaza og på Vestbredden har det vært kraftige sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelsk politi og soldater.

Les også: Frykter hva fredagsbønnen vil bringe

I Betlehem, Ramallah, Hebron og i Jerusalems gamleby begynte urolighetene etter at fredagsbønnen var over.

Urolighetene kommer etter at president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad onsdag. Ismail Haniyeh, lederen for Hamas, manet torsdag til starten på en ny motstand, som han kaller «intifadaen for Jerusalem og Vestbreddens frihet».

UROLIGHETER FREDAG: Iløpet av fredag har urolighetene økt i Israel og Palestina. Dette bilde viser palestinere som løper fra tåregass avfyrt av israelsk militære på grensen mellom Gaza og Israel. Foto: Adel Hana / AP

– Håper på en tredje intifada

NRK snakket tidligere fredag med flere palestinere på gata i Jerusalem. En av dem var Hisham Abu Senein.

– Jeg håper det blir en tredje intifada. Vi trenger en forandring. Vi trenger en revolusjon, sier Hisham Abu Senein.

Han kaller Jerusalem hjertet av den muslimske verden, og mener det ikke er opp til Trump å bestemme byens fremtid.

– Trump er en aggressiv leder. Hans beslutning betyr ikke at vi erkjenner at Jerusalem er Israels hovedstad. Jerusalem er en islamsk og palestinsk by, sier Hisham, og legger til:

– Jeg er mot ordet vold, men jeg mener vi har rett til å gå ut og vise at vi ikke aksepterer det som skjer.

Blant israelere i Jerusalem er meningene helt annerledes.

– Det er veldig viktig at Trump nå har anerkjent Jerusalem som vår hovedstad. Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i 3000 år. Det er et mirakel at vi har vendt tilbake hit. Vi har bygget dette landet, sier Eitan til NRK.